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اوكرانيا "اسرائيل" ثانية..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

هل تعلم ان اوكرانيا "اسرائيل" ثانية وان بوتين يخوض الدفاع المقدس ضدها..!؟

ما يجري حالياً من مواجهة حربية بين موسكو والاطلسي على الاراضي الاوكرانية ليس صراعاً جديداً ابن ساعته..!

فحاكم اوكرانيا اليهودي الحالي وطغمته اليمينية المتطرفة انما هو جزء من مشروع "اسرائيل" ثانية  تم زرعه وسط الامة السلافية الكبرى.

‏نعم انه مشروع استيطاني غربي بدأ منذ نحو مائة عام وسط الوطن السلافي الكبير الممتد من سيبيريا حتى البانيا وشرق ايطاليا، اي  من المحيط الهادئ حتى البحر الادرياتيكي..

‏تماما كما مشروع الكيان الصهيوني فوق ارض فلسطين.

‏والهدف منه  شق ومنع قيام وحدة الامة السلافية المشار الى جغرافيتها آنفاً تماما كما فعلوا مع الوطن العربي الكبير الممتد من المحيط الاطلسي حتى الخليج الفارسي.

للعلم والاطلاع روسيا هي الاب القومي والروحي لهذه الامة لارثدوكسيتها وجذورها الاثنية الواحدة والمشتركة مع كل تلك الشعوب.

لذلك ما يقوم به بوتين مشروع دفاع مقدس عن الامة السلافية امام المشروع الغربي الاستعماري.

 

وعيك- بصيرتك

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