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متلازمة اميركا و"اسرائيل"..!


محمد صادق الحسيني ||

 

"ان قدر اميركا الابدي هو الغزو والتوسع. انها مثل عصا هارون التي صارت افعى وابتلعت كل الحبال. هكذا ستغزو اميركا الاراضي ، وتضمها اليها ارضاً بعد ارض. ذلك هو قدرها المتجلي. اعطها الوقت وستجدها تبتلع في كل بضع سنوات مفازات بوسع معظم ممالك اوروبا. ذلك هو معدل توسعها."

السيناتور هارت بنتون في خطاب امام مجلس الشيوخ ١٨٤٦

📌هذه هي

اسرائيل الاولى

 لمن لم ينتبه او يدقق في نشأة الولايات المتحدة الاميركية الحالية حتى الان.

اما "اسرائيل" التي زرعها البريطاني الخبيث( كما زرع اميركا في بلاد "الهنود الحمر”)  على ارض ومياه فلسطين فهي الثانية.

وهي الوليد "الشرعي" لاميركا الملعونة.

وعليه فهي قاعدة عسكرية متقدمة للامبريالية الاميركية.

لذلك لا يمكن محاربتها والقضاء عليها الا بملازمة هذا الكفاح، بالنضال ضد الهيمنة الاميركية.

العدو واحد لا يقبل القسمة على اثنين...!

·        وعيك- بصيرتك

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👆هذا الكلام ليس ادعاءً منا ، بل هو خلاصة كتاب وثائقي مهم وخطير جداً ينبغي تدريسه في مدارسنا....

*الكتاب هو *:

اميركا والابادات الجماعية

الذي نوصي كل متابع او ناشط سياسي بقراءته.

وهو للبروفيسور السوري المقاوم والنبيل*

منير العكش

والكتاب صادر عن دار الريس

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