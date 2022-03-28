العراق واسرائيل..لا يلتقيان؛ قمم..وذمم 

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عباس الزيدي || على عجالة وباوقات متقاربة حصل التالي ... اولا _ قمة ثلاثية في مصر بحظور الامارات واسرائيل على مستوى الرؤساء، ثانيا _ قمة رباعية في الاردن ضمت كل من الغراق بحظور الكاظمي والرئيس المصري والامارات ثالثا _ قمة سداسية في اسرائيل _ النقب _ ضمت كل من مصر والمغرب والبحرين والامارات بحظور وزير الخارجية الامريكي السؤال الذي يعني العراقيين .... ماهو دور العراق ....؟؟؟ وماهي السيناريوهات التي تم اعدادها له حال القبول والرفض .....؟؟؟ الاهداف والنوايا ...... من المسلمات من هذا التحالف والاجتماعات .... تعويض كمية النفط والغاز الروسي المصدر الى اوربا ومواجهة جمهورية ايران الاسلام وبين طيات ذلك سناريوهات ظلامية محورية يجري اعدادها للعراق وسوف نكتشف الدور المسند للعراق .....!!!؟؟؟ وايضا من المسلمات الاستعداد للمرحلة المقبلة في مواجهة الصين ناهيك عن التواصل في الدعم والحظور في مواجهة روسيا عسكريا من خلال حشد المرتزقة ونشر الاسلحة الاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط والتنسيق مع القيادة المركزية الامريكية في الشرق بعضوية اسرائبل ما تقدم ... اقل مايمكن اعلانه اما ماتم الاتفاق عليه خلف الكواليس فهو اكثر بكثير يتمثل في التالي ...... 1_ ترك الخلافات الجانبية مابين كل من مصر والسعودية من جهة والجانب التركي في المرحلة الحالية والتفرغ للمواجهة حيث تم توزيع الادوار ورسم السياسات وتبليغ تركيا من خلال زيارة رئيس اسرائيل الى تركيا قبل انعقاد تلك القمم 2_ تكثيف الجهد الاستخباري في تلك الدول لغرض التعبئة وحشد المرتزقة لقتال الروس عن طريق التواجد الامريكي في سوريا و قاعدة عين الاسد ومن ثم الى تركيا وبعدها الى اوكرانيا سواء الدواعش او غيرهم وبطرق عديدة منها الترهيب والترغيب ودفع الاموال ومساومة المجرمين والمحكومين والمعتقلين من مواطني تلك الدول او ليبيا وافريقيا او الاجانب الموجيدين هناك 3_ فتح الاجواء والقنوات والممرات البحرية مابين تلك الدول لضمان امن الحركة وانتقال القطع البحرية التجارية والعسكرية مع ضمان تلك الخطوط امنيا من اي اعتداء 4_ مواصلة الضغط على سوريا بكل الطرق لغرض استمالتها او التاثير عليها لغرض تغيير مواقفها 5 _ الامر ينطبق على لبنان ايضا مع تشديد الخناق الاقتصادي ونشر الفتن 6_ المشاركة الفعلية في توسيع العدوان على اليمن من خلال القصف الوحشي والحصار على انصار الله مع فتح افق التفاوض المشروط والمذل 7 _ التعامل المرن مع طالبان بغية مشاركتها ضد روسيا في اوكرانيا او توجيهها ضد ايران لاحقا 8_ تشجيع تركيا على التوغل في شمال العراق تدريجيا وصولا الى الموصل وكركوك بالتنسيق مع مسعود البرزاني وبعض القوى العراقية 9 _ العمل السريع على تنفيذ مشروع الشام وانخراط اسرائيل مع مشاركة عراقية رئيسية وانهاء مشروع طريق الحرير في المنطقة 10 _ الحظور والاجماع على عرقلة مفاوضات فينا الخاصة بالملف النووي بما ينسجم مع التوجهات الامريكية التي تتعلق بنسبة التخصيب والصواريخ والحرس الثوري .... وغيرها 11_ ارباك الوضع في العراق والدفع نحو الحرب الاهلية من جهة مع التركيز على الاقتتال الشيعي _ الشيعي _ من جهة اخرى وتمرد اقليم كردستان واقليم السنة .... وسوف يستمر المشهد السياسي بالتوتر وابقاء الكاظمي لفترة اطول بما يقترب مع المواجهة والحرب المباشرة مابين الاطلسي وروسيا . وخلاف ذلك ..... النزول الى رغبة الاستكبار في تشكيل حكومة مطبعة تسمح بالتالي اولا _ العبث في الامن القومي الايراني عن طريق ارسال الاسلحة والاموال والمخربين الى الداخل الايراني عن طريق الشمال وباقي المناطق العراقية........ او السماح لقوات التحالف الامريكي العربي الاسرائيلي (السفياني ) للقيام بشن عدوان على جمهورية ايران الاسلام عبر الاراضي العراقية ثانيا _ هناك نفطتان جوهريتان ..... 1_ استعداد كامل لكل من بريطانيا والصين في مواجهة وحرب مباشرة في اي لحظة يتخندق وينقسم فيها العالم على شكل معسكرين في حرب كونية ثالثة سواء كانت تقليدية او نووية 2_ سواء حصل التصعيد او لم يحصل نحو الحرب الكونية الثالثة مع استمرار المواجهة بين الاطلسي وروسيا سوف يكون هدف الاستكبار والصهيونية العالمية في المنطقة مركزا على هدفين لا ثالث لهما ضمان تدفق الطاقة ( النفط والغاز ) وتدمير محور المقاومة وتصفيته وانى .... لهم ذلك .....؟؟؟؟ هذه ليست تنبؤات او قرائة تشائمية بل قرائة استشرافية وفق معطيات واقعية ميدانية فانتظروا ..... اني معكم من المنتظرين