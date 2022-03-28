اغضض الطرف انك من نمير !

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هادي خيري الكريني || قرأت تغريدة لعضو مجلس نواب ورئيس كتلة يشتم شيعة ال محمد صلوات الله عليهم. بطريقة مخجلة ويصفهم بشتى الالفاظ النابية وبطريقة معيبة لا لشي، الا لأنهم لم يمكنوه من بيع العراق والاستمرار بتبديد ثروة البلد باتفاقات عبثية فرضها المحتل! واستمرار تجويع الشعب العراقي لابقاء سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لأربع سنين بعقد مذل مع صندوق النقد الدولي وإبقاء المحتل وحل الحشد الشعبي المقدس. وإخراج الشيعة من ادارة الدولة كما صرحوا من شرطي لحد رئيس الوزراء ويشمل كل الوظائف بكل جهاز الدولة واستلاء على مقدرات البلد. ويصل الأمر لتغير العقيدة والتطبيع مع إسرائيل . اقول الف تحية واكرام لكل نائب شيعي او غير شيعي رفض بيع ذمته بعد العرض المغري من دويلات الشر الخليجية المطبعة نقول للشاتم وهؤلاء هم الامناء على البلد وأصحاب المبادئ حيث انه لكل ذمة ثمن الا أصحاب المبادئ ولا اقول أصحاب الدين . من رفض بيع ذمته التزاما او حياء وقد شاهدت مقطع لنائب سابق قال وصل السعر للذي يدخل القاعة ل خمسة مليون دولار . حتى وان نجحوا بالكرة الثانية لقد سجل التاريخ موقف لهؤلاء يكتب بماء الذهب بعد التهديد والترغيب . واقترح على الشيعة ان يقبموا لهم نصب يسمى نصب أصحاب المبادئ وتكتب أسمائهم عليه ليبقى قدوة للأجيال القادمة انه كان هناك صفوة رفضوا بيع ذممهم بالرغم من عظم الثمن ويكون رد على الشاتم هؤلاء اهلي فجئني بمثلهم ياجرير اذا جمعتنا المجامع