المقالات

اغضض الطرف انك من نمير !


  هادي خيري الكريني ||   قرأت تغريدة لعضو مجلس نواب ورئيس كتلة يشتم شيعة ال محمد صلوات الله عليهم. بطريقة مخجلة ويصفهم بشتى الالفاظ النابية وبطريقة معيبة لا لشي، الا لأنهم لم يمكنوه من بيع العراق والاستمرار بتبديد ثروة البلد باتفاقات عبثية فرضها المحتل! واستمرار تجويع الشعب العراقي لابقاء سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي لأربع سنين بعقد مذل مع صندوق النقد الدولي  وإبقاء المحتل وحل الحشد الشعبي المقدس. وإخراج الشيعة من ادارة الدولة كما صرحوا من شرطي لحد رئيس الوزراء ويشمل كل الوظائف بكل جهاز الدولة واستلاء على مقدرات البلد.  ويصل الأمر لتغير العقيدة والتطبيع مع إسرائيل . اقول الف تحية واكرام لكل نائب شيعي او غير شيعي رفض بيع ذمته بعد العرض المغري من دويلات الشر الخليجية المطبعة نقول للشاتم   وهؤلاء هم الامناء على البلد وأصحاب المبادئ حيث انه لكل ذمة ثمن الا أصحاب المبادئ ولا اقول أصحاب الدين . من رفض بيع ذمته التزاما او حياء وقد شاهدت مقطع لنائب سابق قال وصل السعر للذي يدخل القاعة ل خمسة مليون دولار . حتى وان نجحوا بالكرة الثانية لقد سجل التاريخ موقف لهؤلاء يكتب بماء الذهب بعد التهديد والترغيب . واقترح على الشيعة ان يقبموا لهم نصب يسمى نصب أصحاب المبادئ وتكتب أسمائهم عليه ليبقى قدوة للأجيال القادمة انه كان  هناك صفوة رفضوا بيع ذممهم بالرغم من عظم الثمن  ويكون رد على الشاتم هؤلاء اهلي فجئني بمثلهم  ياجرير اذا جمعتنا المجامع   
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قريبًا في ضيافة الرحمن...
الملتقون في النقب تكلموا بغير لسانهم
العراق واسرائيل..لا يلتقيان؛ قمم..وذمم 
كذبة الربيع العربي..!
اغضض الطرف انك من نمير !
العراق الى اين؟؟
الخروج من الازمة
استهزاءات حكومية في ظلمة الطريق
المرجعية تؤكد
الشهيد الصدر الأول أول تبعي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.81
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك