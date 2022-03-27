المقالات

اليمن/ُعلِّم الأعرابَ حرب الزلزلةِ..!


  احترام المُشرّف ||   من بداية العدوان أسميناها معركة النفس الطويل وهذا ما أثبتناه خلال أعوام الصمود فلم يفلح العدوان أن يجرنا إلى حيث يريد،  نحن من يقرر متى يكون الرد وكيف يكون،  وهاهي انتصاراتنا في تصاعد وانتكاسهم في تصاعد بدأنا بعمليات كسر الحصار وهي متوالية ومتصاعدة ومتعددة حتى أصبح العدو لا يعرف من أين ومتى وكيف سيضرب،قائد الثورة يقول نستطيع أن نضرب أي مكان وأي موقع وفي أي وقت، وهذه هي رسالتنا ورسالة قائدنا، محتواها أنتم في خطر ولن تكونوا آمنين إذا كان اليمن غير آمن ،وصمود اليمن سيستمر وليس في وسعكم أن تراهنوا على مدة زمنية لصمود شعب وأرض عمره خمسة ألف سنة، شعب وجد وأنتم لم تكونوا ولن تكونوا في صفحة التاريخ شيء . انتهت السبع العجاف وابتدات السبع السمان،ومن طرق الباب سيسمع الجواب وباب اليمن إذا طرق فإن فتحه يعنى بأن أعراب الخليج قد فتحوا عليهم أبواب الجحيم   ولن يقبل اليمن أي إلتفاف فعمليات كسر الحصار مستمرة ما استمر الحصار ومنشآتهم الحيوية ستكون في مرمى أهداف القوة الصاروخية وصامتة لن تضل صامتة وستشاركها الصراخ جدة وراس التنورة كما صرخت قبلهما العديد من منشآتهم الحيوية والهامة وكما ستصرخ بعدهما أماكن كثيرة وكبيرة وحيوية فبنوك أهدافنا في إتساع مادام العدوان مستمر والحصار قائم والقادم أعظم وأشد ونحن قوم أفعال لا أقوال وعلى دول العدوان ومن وراهم مراجعة حساباتهم قبل أن تنتهي كل الحسابات، وإحياءُ يوم الصمود لن يكون سنويا فقد يكون يومياً وما ذقناه من عدوانكم سيعاد عليكم أضعاف أضعاف فقد بلغ السيل الزبي .  أنتم تراهنون على استسلام هذا الشعب بالورقة الإقتصادية وهي ورقة قوية وفعالة عند كل الشعوب، وعند الشعب اليمني هي قوية ولكن عندهم ماهو أقوى من هذه الورقة، إنها الكرامة فاليمني لايساوم على كرامته وإن مات جوعا ،ودفن أهله جياع أهون عليه من أن يعيش بلا كرامة فهذا هو المحال بالنسبة لليمني، إنها الكرامة ياسادة من لا نقبل أن تداس أو تهان   وشعب الكرامة أعلن كسر الحصار بيده وهو إذا قال فعل وإن غداً لناظره قريب .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشهيد الصدر الأول أول تبعي..!
تربية النفس و ادارة البلاد
من خطط للأحداث سبتمبر يحكم واقرب ياهذا..!
التغيير الأمريكي في الانتخابات النيابية القادمة
في عالم تحكمه الإزدواجية والإنحياز إلى الباطل 
تشكيل الحكومة وموقف الشيعة..!
اليمن/ُعلِّم الأعرابَ حرب الزلزلةِ..!
لوعة على أعتاب باب القبلة..!
التحالف الثلاثي يخفق في تحقيق النصاب..وجلسة الاربعاء ستكون الحاسمة؟ 
الثلث الضامن الاكبر شيعيا وبرلمانيا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 78.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك