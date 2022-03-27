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الثلث الضامن الاكبر شيعيا وبرلمانيا


  علاء الزغابي ||   من غير الممكن تسمية الثلث الضامن بالثلث الشيعي او الثلث المعطل، خلفه ثلثان من الشعب . ان الثلث الضامن هو وجود كتلة نيابية، تضمن عدم ضياع حقوق المكون الشيعي وهو المكون الاكبر داخل اروقة مجلس النواب، والعرف الدستوري يؤيد الاغلبية الشيعية .  يمثل الثلث الضامن الكتلة النيابية الشيعية الاكثر عددا"، ومحاولات تقزيم المكون الشيعي بهذه المسميات غير صحيحة، فهو المكون الاكبر والاكثر عددا" ما يعادل ثلثي البرلمان العراقي . وما حصل يوم السبت يؤكد ان جلسات البرلمان لم تمضي بطريق النجاح، حتى تتم الموافقات والتوافقات بين جميع الاطراف، وخصوصا" الثلث الضامن، فالطريق الى كسر الارادات والصراع الدائر بين الكتل، لن يثمر عنه اي نتائج ملموسة والبقاء في دوامة جديدة . ان الوضع المعقد الحالي للمشهد السياسي، هو تدخل مسعود البرزاني، خميس الخنجر و محمد الحلبوسي مع جزء من المكون الشيعي، بنية خبيثة القصد منها تفرقة السياسين الشيعة، لكن برهنت نتائج يوم السبت من الصعب كسر البيت الشيعي بثلثه الضامن المضمون المنتصر . بسبب ثقافة الالغاء والاقصاء على شركاء الوطن، والزيارات المستمرة العلنية الى الامارات، الاردن وتركيا بالاضافة الى الدول المطبعة، في نية لتقديم المصالح الخارجية وطرح اسم شخصية مطبعة ( ريبراحمد ) لتمريرها خلال الجلسة، جميع المحاولات الت الى الفشل، هل من المعقول عدم وجود شخصيات شرفاء  وكفاءات ؟؟ فالاول زيباري عراب الفساد وهذا ما اثبتته المحكمة الاتحادية، والاخر لاعق احذية الموساد !! نسال الله ان يلم شمل الشيعة ويوحد كلمتهم، لرسم خريطة النهوض بهذه الامة، والجلوس على طاولة الحلول تاركين منطق الغنائم، والمواقع والاستحواذ .
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