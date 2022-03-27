الاعتذار مقدماً..!

باقر الجبوري ||

عندما يتكلم المطي ( مكرم القاريء ) فيقول ( يدينون قصف حلبچة قبل 34 سنة ويباركون بقصف اربيل قبل أيام ) إنتهى.

فأقول ...

العقلاء فقط هم من يجدون أن هنالك فرق كبير بين ( إدانة ) جريمة إبادة جماعية أستخدمت فيها أسلحة محرمة بحق أبرياء عزل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز قتلوا بدم بارد على يد نظام عفلقي متعفن !!

وبين ألفرح لقصف وكر إسرائيلي للتجسس يقع في أربيل وتعترف إسرائيل بنفسها بان الوكر تابع للموساد وكذلك سجلت امريكا اعترفها بلسان قيادات في البيت الاسود بان الموقع لايخص القنصلية الامريكية هناك وأنه تابع لجهاز الموساد الإسرائيلي ويستخدم لتدريب العملاء !!

هذا كلامهم وليس كلام جماعة أبو علي الشيباني حبيبي!

زين انت شنو الغاثك !!

إذا كانت ايران ضربتهم لمصلحته الشخصية فاعتقد كما يعتقد كل عاقل ووطني ان الضربة هي في خانة مصلحة العراق الذي اصبح مرتعا لتحركات المخابرات العالمية كما كانت لبنان في السبعينات وقبرص في الثمانينات بسبب تردي الوضع الامني وغياب رقابة المركز في الاقليم !

لو تخافون تنگطع خبزتكم ورواتبكم من هذا المركز !!

اكيد بالايام القادمة راح تطلع جيفتكم وتنكشف إرتباطاتكم وعمالتكم أمام الجميع فلاتستعجلون على رزقكم والجايات أكثر من الرايحات !

أني اعرف أن البعض من الاصدقاء سيسجل أعترضه على كلامي بسبب إنتهاكي لحرمة ( المطي ) الشريف لاني شبهته بهذه الثلة القذرة من أشباه الرجال !!

ولهذا اقدم إعتذار من المطي مقدماً !

تحياتي !!!

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