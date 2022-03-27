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مزاد علني..!


باقر الجبوري ||

 

فكما قلنا لكم في أول يوم من مظاهرات تشرين

أن الهدف منها لم يكن إلا إزاحة جزء من الشيعة فقط عن الحكم وليس أحد سواهم !

ومحاصرتهم بإبعادهم عن عمقهم العقائدي ( التشيع ).

المعنى !!

أن الساسة السنة والأكراد ومنهم الفاسدون أو العملاء ليسوا مشمولين بقظية محاربة الفساد او الفاسدين عند التشارنة لانهم هم من كان يدير العديد من الخيم في تلك المظاهرات !!

اموال ونساء ومخدرات وولدان أمردون ومشروبات روحية والخ !

وأما شعارات ( لاشرقية ولاغربية ) أو ( انعل ابو إيرا... لبو أمريكا) التي أطلقت في تلك المظاهرات فلاتشمل في مضمونها ( الحبابة ) السعودية أو دويلة الإمارات أو السفارة الأمريكية وأخواتها البريطانية أو الفرنسية !

كما لاتشمل سفارة الوالي العثماني وجهاز مخابراته الذي اصبحت لقاءآته ( خري مري ) مع القيادات السنية في بغداد أو الإستانة المقدسة !

ثم القول أن الإحتلال الذي يعاني منه العراق حاليا هو إحتلال إيراني من خلال أذرعها ( الميلشيات الوقحة ) والمعروف عنها للقاصي والداني أن فصائلها تقف الان على السواتر والجبهات ضد (جاحش)!

بمعنى أنه ليس إحتلال من قبل القواعد الامريكية أو السفارة الإمريكية التي قتلت بصواريخ طائراتها قادة النصر واستباحت دمائهم وسط بغداد العاصمة !!

الان .. نواب من قائمة إمتداد التشرينية هم أول من وصل الى قبة البرلمان ( إشهدوا لي عند البرزاني أنني أول من وصلت ) للتصويت للسيد ريبر البرزاني أو هو تصويت لمرشح قائمة الانفصاليين البرازانيين وكذلك لمرشح القائمة التي كانت متهمة بقتل متظاهري تشرين التي خرجت امتداد من تحت عبائتها !!

أدري لعد وين شعارات دماء الشهداء !

وين شعارات وحدة العراق واستقلاله وهيبة حكومته !

وين شعارات محاربة الفساد والاصلاح !

وكأني بكم ترددون اليوم شعار ( إملاء ركابي فضة وذهبا .. اني بعت العراق المسلبا )

هاااا خالي شگال البهلول !!

عود لاتنسون تسلمونه عالتشارنة من يحچون عالوطنية والجغرافية والأحياء ووو الخ ! 

الحمد لله خلصت المسرحية !

تحياتي ....

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