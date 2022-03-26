بعد ثمانية أعوام من العدوان على اليمن..

حسين المير || القوة الصاروخية غيرت مسار الحرب وموازين القوى في السنة الثامنة لعدوان التحالف الأمريكي السعودي على اليمن والعدوان لايزال مستمراً بوحشيته وجرائمه التي لم يسجلها التاريخ على مر العصور والزمن . لكن في المقابل فإن اسطورة الصمود اليمني وماقام به الشعب اليمني وجيشه الباسل واللجان الشعبية من صمود وتصدي ودماء نزفت وروت تراب الوطن . فالتاريخ سيذكره على مر السنين ... وبعد ثمانية أعوام من الحرب الدائرة والمشتعلة والذي شارك فيها الكثير من المرتزقة والعملاء ولا تعويل على إيقافها بسبب الفيتو الأمريكي . إلا أن إستراتيجية الحرب تغيرت فكانت إنتصارات الجيش اليمني كبيرة وفي جميع الجبهات والمواقع وعلى الحدود . ومن ضمن الحرب العدوانية على اليمن والتي إستهدفت كل شيء كان الحصار الظالم الذي نفذه تحالف العدوان السعودي الأمريكي فكانت معاناة الشعب اليمني كبيرة وهو من أشكال الحرب الإقتصادية الشرسة التي يشنها تحالف العدوان . لكن الشعب اليمني سوف يواصل صموده لأنه خيار مبدئي وإنساني واخلاقي ووطني . وهو مصراً على مواجهة التحديات مهما كانت من منطلق الثقة بالله والتوكل عليه . فبعد سنوات الحرب الثمانية لم تعد الحرب السعودية على اليمن نزهة .!!. فالصواريخ الباليستية اليمنية أصبحت أكثر دقة والعمقين الإماراتي والسعودي في متناول اليد . والكل شاهد وتابع عمليات كسر الحصار التي نفذتها القوة الصاروخية اليمنية والتي إستهدفت فيها شركات النفط السعودية آرامكو في جدة والرياض فكانت عملية كسر الحصار الثالثة أشد إيلاماً للسعوديين وأكثر ضرراً . تأتي عمليات كسر الحصار في إطار حق الرد الطبيعي على جرائم وحصار تحالف العدوان السعودي الأمريكي وما يقوم به من منع لدخول المشتقات النفطية إلى صنعاء وباقي المحافظات اليمنية . فكان الرد اليمني والمعادلة الجديدة الحصار بالحصار فمنع دخول النفط إلى صنعاء سيقابله إستهداف محطات النفط والغاز السعودي ومنع خروج قطرة نفط من السعودية . مما يؤدي إلى أزمة كبيرة وتراجع وإنهيار في الإقتصاد السعودي . بعد كل هذه الهزائم والإنكسارات التي تلقاها تحالف العدوان فالقرار عائد له إذا أراد الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه فعليه وقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وإنهاء الإحتلال . السعودية وبعد كل هذا الإخفاق في الحرب فهي ترغب في إنهاء الحرب لكنها تريد إعلان الإنتصار فيها . وهذا الإنتصار لن تحصل عليه لأن دماء أطفال اليمن وشهدائه لا يمكن أن تعطي القاتل ومن تسبب بدمار اليمن اي إنتصار إعلامي . ولو إستمرت الحرب لسنوات جديدة .



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