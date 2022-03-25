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غداً للتحالف الثلاثي ام للثلث المضمون ؟!


صدام الرويعي ||    لايخفى على احد ان يوم غداً السبت  26/3/ 2022 أي بعد 24 ساعة من الان حدث فاصل  ومهم بتاريخ العراق . اذ يسعى التحالف الثلاثي المكون من , التيار الصدري , والحزب الديموقراطي الكردستاني , وتحالف السيادة الى تمرير مرشحيه لرئاسة الجمهورية  , ريبر برزاني , و المرشح لرئاسة الحكومة جعفر الصدر من خلال جلسة يوم غداً . ايها الاخوة القراء الكرام : ان المعطيات ونتائج الانتخابات  التي جرت في العراق العام الفائت  والمشكوك في مصداقيتها الاتهامات التي وجهت للمفوضية العليا للانتخابات بالتزوير والتلاعب  عن طريق دول معينة , افرزت نتائج لايمكن ان تلبي طموحات الشعب العراقي بحكومة قوية متجانسة تستطيع  العبور بالبلد الى بر الأمان والذي يمر بمرحلة مفصلية , حيث خلقت نتائج متفاوتة بين أحزاب السلطة والمستقلين : مما جعلت المستقلين بيضة القبان : وان الضغوط التي يتعرض لها المستقلون من قبل التحاف الثلاثي كبيرة جداً , ومنها عروض مالية تصل الى ( 5 ) مليون دولار للحضور الى جلسة  السبت والتصويت الى مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر برزاني , وخاصتاً بعد التغريدات والمؤتمر الصحفي للتحالف الثلاثي  . اما الاطار التنسيقي والمتحالفين معه يسعون الى ضمان الثلث المضمون  , والذي يجبر التحالف الثلاثي على أعادة التفاوض مع الاطار للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف   وكما قال سماحة الشيخ , قيس الخزعلي : خذوها من اخيكم , بعد ان ينجلي غبار الاشاعات  والحرب النفسية سيتضح أن الثلث الضامن مضمون . اخي القارئ الكريم لو نظرنا بحيادية لوجدنا ان التحالف الثلاثي يشن حملة إعلامية ودعائية غير مسبوقة على المستقلين من حيث الترغيب والترهيب بكل الأساليب المتاحة والغير متاحة بعروض وزارت وغيرها من أموال ومغريات   , اذن هي معركة كسر عظم بين التحالف الثلاثي  والاطار التنسيقي .واقصاء وتهميش , وليست كما يتصور البعض من اجل خدمة الوطن والمواطن وتقديم الخدمات للشعب المظلوم , بل من اجل ابعاد أبناء الحشد والمقاومة  وكل مايطرح  من التحالف الثلاثي هو شعارات زائفة  , لو نظرنا ببصيرة متى كان مسعود برزاني حريصاً  على العراق ومتى كان الخنجر والحلبوسي حريصون على العراق بل يسعون الى تفكيك البيت الشيعي وجعلة اقلية منقسمة متناحرة فيما بينها خدمة لمصالحهم ومصالح دول خارجية . واخيراً نتمنى من  كافة الاخوة  السياسين في التيار الصدري  والاطار التنسيقي ان يتنازلو من اجل الوطن والشعب والمذهب  لتقديم حكومة ابوية ترعى مصالح الشعب العراقي وكلنا اخوة في خندق واحد نسأل الله سبحانة وتعالى ان يمن على البلاد والعباد بالخير والبركات .

 

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