الانحياز من عدمه في الحرب الحالية ؟! 

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عباس الزيدي || بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي تفككت منظمة دول عدم الانحياز وذهبت اغلب الدول بما فيها الدول المؤسسة لتلك المنظمة بالانفتاح والاتفاق مع واشنطن والدخول معها في تحالفات طويلة الامد بعد تفرد الولايات المتحدة الامريكية للعالم بنظام احادي القطبية اليوم في ظل الاحداث التي يشهدها العالم هناك معسكرين فقط ولايوجد معسكر وسطي ليس بسبب التحالفات فقط بل هناك اسباب اخرى منها اولا _ الاتفاقيات الجانبية التي تنسحب على احد المعسكرين مثال ذلك ..... الاتفاقية مابين الهند والولايات المتحدة الامريكية والتي تعدت التبادل المعلوماتي وامان المعلومات والاتصالات المشفرة والمواقع عبر الاقمار الصناعية والتسليح الى مستوى الردع النووي وهذا الاتفاق الهندي الامريكي هو قبالة الصين التي يحسبها الاطلسي منخرطة بشكل او باخر مع روسيا وايضا الامر ينطبق على كل من اليابان وكوريا الجنوبية وايضا على تركيا العضو في الناتو الذي يقود المواجهة مع روسيا الان كذلك ينسحب الامر على حلفاء امريكا في الخليج والمنطقة خصوصا التحالف العسكري الثلاثي مابين مصر واسرائيل والامارات وعموم دول الخليح ثانيا _ اسباب آنية تتطلب موقف مثل ما كشف مؤخرا عن وحود مختبرات بايلوجية امريكية في اوكرانيا ربما يكون فايروس كورونا احداها والتي اتهمت امريكا فيه الصين سابقا هذا الفايروس الذي فتك وقتل الملايين وعطل الحياة واضر بالاقتصاد العالمي وبالتالي اذا ماثبت تورط امريكا قي ذلك فهناك استحقاقات ومحاكمات ومطالبة بالتعويضات لكل الخسائر البشرية والمادية لكل الشعوب والدول المتضررة تكون فيها امريكا ملزمة بالتعويض لضحاياها وهنا وبطريقة واضحة ومكشوفة لغرض التهرب تعتبر ولشنطن مايحصل من مطالبات للتعويض هو اصطفاف الى جانب روسيا ومن المؤكد سوف ترتب اثار على ذلك الاصطفاف ......!!! ثالثا _ ملفات جانبية شائكة على صعيد دول العالم تظهر للسطح كسنة دولية على غرار جزيرة القرم الروسية وتبعاتها مثال ذلك تايوان وكشمير وفلسطين .....الخ وعلى ضوء ماتقدم ..... نحن كامة عربية واسلامية وبحسب مقتضيات استحقاقنا وقضايانا المركزية يبرز سؤالين هنا في غاية الاهمية ....... هما الاول _ بعد غياب دول عدم الانحياز هل تمثلنا الجامعة العربية ام منظمة التعاون الاسلامي ..... ؟؟؟؟ الثاني _ مع من يكون اصطفافنا في اي معسكر . في ظل مايحصل وسيحصل لاحقا .... ؟؟؟؟ والاجابة باختصار ...... في ظل الانظمة العربية كادت الجامعة ان تصبح عبرية حيث اغلب الانظمة مطبعة وليست الشعوب العربية وايضا اغلب اعضاء منظمة التعاون الاسلامي لديها تحالفات اما مع واشنطن او أسرائيل وبخصوص الاصطفاف مع اي من المعسكرين فعلى الجميع استحظار التالي ......... 1_ استحظار التجارب السابقة عبر التاريخ والجغرافيا وكيف وجهت الطعنات للامتين العربية والاسلامية حين غدرت بريطانيا عبر وعد بلفور بعد الحرب العالمية الثانية ودعمت امريكا اسرائيل الغاصبة لفلسطين وبيت المقدس 2_ احتلال واضعاف وافقار الشعوب الاسلامية والعربية وتسليط انظمة الجور من قبل امريكا المجرمة ونشر الفتن والتمزق والسرقة ونهب الثروات واشاعة التخلف ونشر الامراض والجهل وشن كل الحروب الداخلية والخارجية و الثقافية وغيرها وفرض سياسة التقسيم والتطبيع .... الخ ومع ذلك ورغم ..ماتقدم لابد لنا من نقطة ارتكاز جمعي لنظم الامر تنطلق منها عناصر الامة ( الاسلامية والعربية ) الواعية لتنظيم صفوفها وتوحيد مواقفها وقرارتها ورسم استراتيجية دقيقة واضحة المعالم غير قابلة للخطاء تستثمر فيها كل مواردها البشرية والمادية لصناعة غد مشرق يعيد اليها القها وتنشر فيها قيم الاسلام الحركي الرسالي الاصيل ويكون لها موقعا بارزا في النظام العالمي الجديد الذي بداء يتبلور ويتشكل .... ولايمكن ذلك الا من خلال انخراط ابناء الامتين الاسلامية والعربية تحت لواء .... محور المقاومة المحور النقي والممثل الشرعي الوحيد لتطلعاتنا والسبيل لكراماتنا واسترجاع حقوقنا المغتصبة وهذا ليس بالصعب او المستحيل مع وجود كل اسباب النصر ولكن هو بحاجة الى نشر الوعي واستنهاض الهمم انا شيعي اذن انا مقاوم