فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقاش ||

١- ما نريد عبد المهدي لأن قمع متظاهري الوسط والجنوب/ ونريد ريبر وزير داخلية الإقليم اللي قمع متظاهري الشمال!

٢- تكل للناشوط أكو خبر: الأمن الوطني يعتقل مهربي آثار بريطانيين في مطار بغداد، والكاظمي يطلق سراح نصفهم، وانت مغلس/ يكلك آسف اني اختصاص إيران فقط!

٣- مدير مدرسة يسب الله على صفحته في الفيس بوك/ بانتظار تعليق وزير الثقافة الذي كرم شاعرا سب أم النبي!

٤- شاعر عضروطي يشرب فودكا على منصة اتحاد الأدباء / والجمهور خاف يكله أعد خاف يسكر!

٥- سيد جعفر بحكومة عبد المهدي يغرد: لا للقبعات، نعم للدولة/ من رشحته القبعات غرد: يشرفني أن أكون مرشحا لتحالف الوطن!

٦- الخارجية العراقية تدين رد الأصل العربي (اليمن) على هجمات الحضن العبري/ والعراقيون يدينون الإدانة.

٧- السيسي يقول أن مصر تمر بأزمة/ نأمل من الحكومة العراقية أن تفعّل مشروع الشام الجديد لإنقاذ المطبعين!

٨- مجلس النواب الأمريكي سيصوت غدا على التعامل مع البيشمركة والسنة كدولتين منفصلتين، والجماعة يسمون التحالف وياهم إنقاذ وطن/ وطنا طن وطنكم يهل العمارة!

٩- بسبب قرب شهر رمضان وأزمة تشكيل الحكومة/ السوق يشهد استقرار الزيت، وارتفاع أسعار النواب المستقلين!

١٠- مادلين أولبرايت التي رأت أن قتل نصف مليون طفل عراقي عمل مبرر، ماتت بالأمس/ فنعاها بارزاني!

· سؤال الفنتازيا: هل تعتقد أن تشرين حققت أهدافها؟!

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