حرمان الفتيات في أفغانستان من الدراسة..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

شيء طبيعي تعلن حركة طالبان الوهابية قرارها الذي تأخر كثيرا في حرمان الفتيات من الدراسة لأسباب دينية هم يعتقدون بها، أمريكا غزت افغانستان بسبب تورط حركة طالبان بتنفيذ غزوة الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ والتي تورطت بها طالبان ومؤسسي طالبان من قادة القاعدة بزعامة المواطن السعودي صديق العائلة السعودية الحاكمة الشيخ أسامة بن لادن.

أمريكا عندما احتلت افغانستان تدخلت بكل شيء ووصلت التدخلات بتقيد حركة الحكومات الأفغانية المتعاقبة وفرضت عليهم كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف ينامون…..الخ، وجندت ودعمت آلاف المنظمات الحقوقية من كلا الجنسين رجال ونساء، لنشر الديمقراطية المزعومة وفرضت على الحكومات الأفغانية توزير نساء وإشراك النساء في تولي رئاسة الحكومات المحلية والمجالس البلدية، وأصبح للنساء الأفغانيات صوت واضح في جميع المجالات الثقافية والفنية طيلة عشرين عاما وبين ليلة وضحاها قامت القوات الأمريكية بالاتفاق مع طالبان لتسليمهم أفغانستان بسرعة البرق بحيث كل أمراء الحرب لم يكن لديهم وقت كافي لتجميع قواتهم التي تم دمجها بالقوات العسكرية والامنية الافغانية، ورأينا تعلق آلاف الأفغان في إطارات الطائرات الأمريكية والغربية في مطار كابل، العالم شاهد حجم الكارثة التي عملتها أمريكا في أفغانستان بتسليم الشعب الأفغاني إلى حركة طالبان الظلامية المجرمة، أمس حكومة طالبان قامت في تغير العلم الافغاني وعادت إلى عصر السلف في استخدام الرايات من لون واحد، يوم أمس أيضا اتخذت طالبان قرارها بمنع الفتيات من حق الدراسة، وتم عرض صور نقلتها معظم وكالات الأنباء العالمية إلى فتيات أفغانيات في مدرسة بمدينة قندهار الأفغانية، مدير المدرسة يأمرهن بالخروج وقد قرأ عليهن بيان الإمارة الطالبانية الأفغانية، تم دعوة الفتيات إلى الحضور إلى المدارس بحجة مزاولة الدراسة وكانت المفاجئة للفتيات قيام مدراء المدارس في قراءة البيان الذي يحمل بيان رقم واحد الذي صدرمن حركة طالبان يعلن إغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها.

وعبّرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، كالعادة عن خيبة أملها إثر صدور هذا القرار، غالبية بل جميع المنظمات الحقوقية تعمل لصالح مشاريع الغرب والناتو وليس العمل لوجه الله لخدمة البشرية كما يدعون، بيان المفوضية لايقدم ولايؤخر ولايرفع الحيف والظلم عن الشعوب العربية والإسلامية لننظر ماحل في اليمن من كوارث أمام مراى ونظر أعضاء مجلس الأمن وامام نظر الأمين العام للأمم المتحدة، بل الأمين العام للأمم المتحدة السابق قام في شطب اسم السعودية بتورط قواتها في حرب اليمن في قتل اكبر عدد من الأطفال.

على اثر اعلان طالبان بمنع النساء من الدراسة وردود الأفعال من الكثير من الكتاب والصحفيين وفيما يعرف من منظمات الحقوق الانسانية والمجتمع المدني فقد اصدرت طالبان يوم أمس بيان تعهدت سلطات طالبان بالحفاظ على الحقوق الشرعية للنساء الأفغانيات ، البيان طمئن المنظمات الحقوقية عن عدم القلق الشديد بشأن أوضاع النساء والفتيات الأفغانيات تحت حكم الحركة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أعرب بيان طالبان أن النساء الأفغانيات في أيادي أمينة، وحسب بيان وزارة خارجية طالبان في اليوم العالمي للمرأة، إن حركة طالبان ملتزمة بمواجهة معاناة النساء الأفغانيات ضمن إطار «الدين الإسلامي النبيل وتقاليدنا المقبولة».

وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد احد أبرز الوجوه الإرهابية القبيحة في البيان القول بحلول اليوم العالمي للمرأة توجد هناك فرصة عظيمة للنساء الأفغانيات للمطالبة بحقوقهن الشرعية، وأضاف «نحن نحمي حقوق النساء الأفغانيتان وندافع عنها.

شر البلية مايضحك، انا لا ألوم حركة طالبان، لأن جميع البشرية تعرف تطرف واجرام حركة طالبان، بل من يتحمل مسؤولية عودة طالبان لقمع واضطهاد الشعب الافغاني من سلم افغانستان لطالبان مرة ثانية ووقع اتفاقات معها في الدوحة بقطر.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

24/3/2022

ـــــــــــ