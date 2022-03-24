ما معنى (الثلث الشيعي)!

حازم أحمد فضالة ||
إنَّنا ضد هذه التسمية الغريبة التي تقضي على مفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)!
1- (الثلث الضامن) هو الاسم الصحيح أما (الثلث الشيعي) فهو تقزيم للشيعة.
2- إنَّ شيعة العراق أكثر من (65%)، وليسوا (33%) في مجلس النواب.
3- عندما نُقِرَّ أنَّ الشيعة هم (الثلث الشيعي)؛ فهم يمثلون (33%) لا أكثر.
4- لا معنى للكتلة النيابية الأكثر عددًا؛ لأننا متساوون مع الطرفين!
5- كان الاسم هو: (الثلث المعطل)، فعدلوه إلى (الثلث الضامن) وهذا جيد، لكن! أن يطرأ عليه تغيير يقيد حجم الشيعة بثلث العدد؛ فهذا تدمير لنا.
6- ربما أطلقوا هذا الاسم البائس عن غير قصد، أو ربما وقعوا في الفخ!
الخلاصة:
نحن نرفض هذا الاسم البائس رفضًا، ولسنا (الثلث) بل نحن المكون الأكبر، ونحن الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وكنا في مرحلة نعادل (ثُلُثي مجلس النواب)