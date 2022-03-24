ما معنى (الثلث الشيعي)!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

حازم أحمد فضالة || إنَّنا ضد هذه التسمية الغريبة التي تقضي على مفهوم (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)! 1- (الثلث الضامن) هو الاسم الصحيح أما (الثلث الشيعي) فهو تقزيم للشيعة. 2- إنَّ شيعة العراق أكثر من (65%)، وليسوا (33%) في مجلس النواب. 3- عندما نُقِرَّ أنَّ الشيعة هم (الثلث الشيعي)؛ فهم يمثلون (33%) لا أكثر. 4- لا معنى للكتلة النيابية الأكثر عددًا؛ لأننا متساوون مع الطرفين! 5- كان الاسم هو: (الثلث المعطل)، فعدلوه إلى (الثلث الضامن) وهذا جيد، لكن! أن يطرأ عليه تغيير يقيد حجم الشيعة بثلث العدد؛ فهذا تدمير لنا. 6- ربما أطلقوا هذا الاسم البائس عن غير قصد، أو ربما وقعوا في الفخ! الخلاصة: نحن نرفض هذا الاسم البائس رفضًا، ولسنا (الثلث) بل نحن المكون الأكبر، ونحن الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وكنا في مرحلة نعادل (ثُلُثي مجلس النواب)