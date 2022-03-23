المقالات

فذكر..عسى ان تنفع الذكرى !


باقر الجبوري ||

 

مضت سنوات ولازالت ترن في أذني كلمات سماحة الشيخ المحترم عبد المهدي الكربلائي بعد تحرير محافظات العراق الغربية من براثن الجواحش وذلك في الصحن الحسيني الشريف ليوصي الجميع !

حينما قال (( على الجميع الاستعداد ومنذ الان للقتال خارج حدود الوطن )) انتهى.

نعم هو قال ... خارج حدود الوطن !!!

واعتقد ان هذا الكلام يحمل العديد من المعاني التي ينبغي التوقف عندها وتأملها ومن أهمها !

🔴. أن الحرب لم تنتهي بعد عمليات التحرير إذا كانت مع الارهاب أو مع الداعمين للارهاب !

🔴. وعليه فيجب الاستعداد والاعداد والتجهيز وتطوير القدرات القتالية للمقاتلين وكذلك تطويرهم عقائديا وتروبياً !

🔴. كذلك تعني أن الدين والعقيدة وستراتيجية الزمن الحاضر لم تعد تعترف بالحدود التي صنعها الاستعمار وعليه فقد يكون هنالك أنتقالة في المستقبل من انتظار عبور الاعداء لحدود الوطن الى تكتيك الذهاب الى منابعه الاصلية وسحقه هنالك !

🔴. وأهم ما في هذا المعنى هو انها تشير الى أن هنالك شيء عظيم قادم ينبغي الاستعداد له ( شخص او حدث ) !!!

هسه شنو هذا الشيء ...

الله العالم ...

قيل ... ان القلوب اوعية وأفضلها أوعاها !!

فهل من قلوب تعي وتفهم هذا الكلام !

أو تفسر معانيه !

لتصل بنا الى نتيجة وثمرة نعطيها لمن تراكمت عليه الاحداث وتشوشت عندهم الصور بسبب تجهيل من يدعون الثقافة لهم .

لو بس يعرفون يسفهون عقول الناس بعباراتهم ( حسينهم غير حسيننا ودينهم غير ديننا ) !!!

قلتها سابقا وأقولها اليوم مرة اخرى .

أحذروا من يدعي الوصل بليلى !

وهو عن ليلى بالعمل بعيدُ !!!

والله كريم ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فذكر..عسى ان تنفع الذكرى !
حلا وقت الحديث عن مرقة القيمة..!
أمريكا لم تعد قادرة على حماية خدمها وعبيدها
وضع وضيع..!
من سؤال المطبخ الى الحكومة
العراق مطلوب دم !؟
فقد الاحبة غربة..!
متحدثو كردستان بلا ادب. 
تقلبات المناخ السياسي في العراق
اسولفلكم سالفة !
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك