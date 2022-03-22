عتاب الى ابناء عمنا..! 

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محمد الابراهيمي || ان الكتاب العزيز نعت ازر العاصي ابآ لخليفته ابراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلوات واتم التسليم ولكنه لم يذكر لنا التأريخ بانه عقب بذرية حتى نقول باستمرار الظلم والحقد والكراهية والاكاذيب والتأمر من ابناء العم سنة لأبيهم ازر الذي اعلن العصيان لأبن اخيه الخليل او لربما يحصل من ابناء العمومة في عصرنا اليوم قد نقلته شبكة الاعصاب الوراثية بما يسمونه علماء التشريح بعد اكتشافه ( D N A ) المسؤوله عن نقل الصفات الوراثية بتأصلها وطفراتها ... لقد اكثرتم الجراحات فكفى ...... رقصآ وطربآ على ألامنا كفاكم خوفآ وقلقآ من عزنا وشموخ قاماتنا وحبنا للحق واهله كفاكم تغافلآ عن صدقنا متشرنقين بكذبكم واوهامكم بأننا مبتدعين ورافضين لما تؤمنون به من الزور والبهتان كفاكم ان تنسبوا لنا قائمة عريضة من الاقوال والافعال بما لم نقوله ولم نفعله ...... فربنا واحد وقرأننا واحد وقبلتنا واحدة وارضنا واحدة ومصيرنا واحد ولساننا واحد وكلنا سنموت ........ وكما تعرفون وتعلمون وتقولون يا ابناء العم هداكم الله الى الصواب .... المرء مع من احب يوم القيامة ومن احب فعل قوم حشر معهم ... يا ابناء العم كلكم تؤمنون بان رسالتنا الخاتمة ونبينا صلى الله عليه واله هو الخاتم وهو السيد وهو الافضل عند الله عزوجل من كل الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يا ابناء عمنا تعرفون وتعلمون وتؤكدون في ديباجاتكم ومخطوطاتكم من ان عمل المعروف مع ابن العم والاخ والصديق والانسان والمسلم يدخل السرور على قلب الخاتم صلى الله عليه واله يا ابناء العم انتم تقولون عزير عليه السلام ابن الله تعالى الله عن ذلك علوآ كبيرآ ونحن نقول بما انزل على نبينا صلى الله عليه واله بسم الله الرحمن الرحيم ( قل هو الله احد , الله الصمد , لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوآ احد ) اذآ حسب مفاهيمكم واكاذيبكم انتم احفاد الله عزوجل لانه جدكم .... نلزمكم بما تؤمنون ؟ اذا كنتم احفاد للقدرة الربانيه حسب عقيدتكم وتوراتكم المحرفة لان التوراة هو كتاب الله قد انزل على موسى الكليم عليه السلام ونؤمن برسالته ونوبته ونكن له كل التقديير والتقديس والاحترام وهو حجة الله عليكم وعلى الناس في عصره وطاعته عليكم واجبة والايمان به علينا من الاصول , حيث ادبنا نبينا الاعظم صلى الله عليه واله وقال لنا في تربيته الفذ هان لم تؤمنوا باخواني من الانبياء لم تؤمنوا بنبوتي ورسالتي والتوراة الصحيحة وضعها الله عزوجل في مضمون كتابه الخاتم وهو القرأن العزيز .... يا ابناء العم الا تخافون الله ؟؟ وقد اصابكم الخدر بقدر مانسيتم مكر الله عزوجل فأتغصبتم ارضـــــــــــــــــنا وانتهكتم حرماتنا وعلى طول الزمن من ماضيه وحاضره تتجسسون علينا بمكركم وحقدكم الدفين بحيث وصل الامر من فداحته في عصرنا اليوم ان وضعتم ايديكم بيد اخواننا واعلنتم صداقتكم واتفاقاتكم سرآ وعلنآ هل تتصورون ان هذا ينطلي على عقلائنا ؟ وعلى اهلنا ؟ وعلى شبابنا وشاباتنا؟ ونسائنا ورجالنا ؟ ............ نحن صابرون وثابتون وربانيون في سلوكنا وألهيون في عقائدنا وصادقون في تنبئاتنا الى المستقبل المشرق وسندخل البيت كما دخلناه اول مرة عند ذاك لا تلوموننا يا ابناء العــــــــــــــــــــــــــــــــم حيث لا ينفعكم ازر العاصي ولا يخلصكم من بطشنا وبسالتنا بطاعتنا لربنا والتسليم لمعبودنا بارواحنا وما نملك قولكم بانكم احفاد القدرة الالهيه حسب عقائدكم ................ هل نسيتم حصونكم في خيبر ؟ من الذي هدها وقلع بابها؟ ........ يمدنا ربنا كما مدنا يم الملحمة الكبرى عندما غزوتم ديارنا تبحثون عن الوليد الطاهر في يوم وعد الله عزوجل حيث جعلكم كعصف مأكول على باب بيته العتيق ...... يا ابناء العم من الذي شطر مرحبكم نصفين متساويين سيشطركم بأسنا لاننا ذو بئس شديد ولكن خطواتنا تنتضر الاشارات الالهية وان وعدنا لصادق وقولنا لحق .. لان الفساد قد ضهر بما كسبت ايديكم يا ابناء العم ... لانكم بارعون في اختراق اخواننا وقلوبكم بنبضها تقول اف اف لاخواننا واخواتنا من المخدوعين بقوتكم وامانكم الزائف وقوتكم المصطنعه والذي صنعتموها على دمائنا وماضينا وتريدون مستقبلنا هيهات هيهات المستقبل لنا وقيادة الارض بايدينا واصلاح اخواننا مكفول لنا سنقطع الاشواك والاوهام من صدور اخواننا المخدوعين بكم والراضين بافاعيلكم والمارقين من خط النور الى خط الضلام .. وكما يقول الكتاب العزيز ( والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) والنبي صلى الله عليه واله يقول ( علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيث مادار علي ابن ابي طالب ) ويقول كذلك ( اذا سلك الناس واديآ وسلك علي وادي فاسلكوا ما سلك علي ) وصلي اللهم على محمد واله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..