ليش ما يحاسبهم احد؟ ( حديث الكوستر)

د. قاسم بلشان التميمي ||

يستمر سائق الكوستر السيد فرحان الغضبان بقيادة سيارته الكوستر ،واثناء مسيره اعترضه موكب من سيارات (الأفندية المسؤولين)، يسير عكس الاتجاه ، فقال احد الاطفال في الكوستر(ماما هاي السيارات تمشي عكس الاتجاه وين المرور، ليش ما يحاسبهم ؟ ليش ماكو واحد يحاسبهم ؟)

وهنا تدخل فرحان الغضبان موجها حديثه الى ام الطقل قائلا ( هذا ابنك الله يحفظه واضح و مبين عليه وكح ويسأل اسألة (كبيرة) ، فردت الام (عمي فرحان نحن ،اقصد اني ووالده (الله يرحمه) الذي استشهد بحادث انفجار، علمنا حمودي على النظام ، واحترام القانون ،ولكن ما نعرف شنو العمل عندما يقوم القائم على تنفيذ النظام بكسر القانون، والى هذا الحد قاطعها فرحان الغضبان، بالقول عمي وصلنا الى نهاية الخط ،وانتهت حلقة اليوم دون ان يحصل الطفل حمودي على اجابه لسؤاله ،ليش ماكو واحد يحاسبهم ؟