المقالات

ليش ما يحاسبهم احد؟ ( حديث الكوستر)


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

يستمر سائق الكوستر السيد فرحان الغضبان بقيادة سيارته الكوستر ،واثناء مسيره اعترضه موكب من سيارات (الأفندية المسؤولين)، يسير عكس الاتجاه ، فقال احد الاطفال  في الكوستر(ماما هاي السيارات تمشي عكس الاتجاه وين المرور، ليش ما يحاسبهم ؟ ليش ماكو واحد يحاسبهم ؟)

وهنا تدخل فرحان الغضبان موجها حديثه الى ام الطقل قائلا ( هذا ابنك الله يحفظه واضح و مبين عليه وكح ويسأل اسألة (كبيرة) ، فردت الام (عمي فرحان نحن ،اقصد اني ووالده (الله يرحمه) الذي استشهد بحادث انفجار، علمنا حمودي على النظام ، واحترام القانون ،ولكن  ما نعرف شنو العمل عندما يقوم القائم على تنفيذ النظام بكسر القانون، والى هذا الحد قاطعها فرحان الغضبان، بالقول عمي وصلنا الى نهاية الخط ،وانتهت حلقة اليوم دون ان يحصل الطفل حمودي على اجابه لسؤاله ،ليش ماكو واحد يحاسبهم ؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النصف من شعبان..
بغداد بين اللاموقف وسوء الموقف..! 
كيف تستخدم إسرائيل كردستان العراق كقاعدة لمهاجمة ايران 
عتاب الى ابناء عمنا..! 
الوضع الحرج.. الناتو ونهاية الحرب
ليش ما يحاسبهم احد؟ ( حديث الكوستر)
اقرب مخلوق..!
العراق عند مفترق طرق
عصابات المخدرات، على دكة الحكم…!
النواب المستقلين بين الدولار والضغوطات المباشرة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك