لكي لا ننسى..!

محمد صادق الحسيني ||

🔥 في مثل ليلة امس وصباح هذا اليوم من سنة 2003 بدأت القوات الجوية الارهابية الامريكية بقصف مكثف على بغداد بمختلف انواع الطائرات والقنابل العنقودية والفسفوريه بأدعاء نزع اسلحة الدمار الشامل بأمر من الرئيس الامريكي انذاك المجرم بوش الابن

فيما قام المجرم صدام التكريتي وعصابته الحاكمة من التكارتة الذين كانوا يسيطرون على القوات المسلحة العراقية من قادة فيالق وغيرهم بالهروب وترك المواقع العسكرية حيث عقد القسم الاكبر منهم صفقات مع الامريكان كما قال أخر سفير روسي بالعراق وسلموا مواقعهم..

مقابل ذلك هبطت الطائرات في بغداد ونقلتهم هم وعوائلهم الى ولاية فلوريدا الامريكية مع اعطاء كل منهم مبلغ 15 مليون دولار..

اما المجرم الارهابي صدام وأبناءه المقبورين فقد هربوا وتركوا قصورهم بعدما دمروا العراق بالحروب على مدى 35 سنة...

ومن ثم سلموه لإمريكا دون اي مقاومة لتبدأ امريكا بتدمير العراق بالارهاب وصناعة التنظيمات الارهابيه بالتعاون مع أعراب الخليج المجرمين الذين سهلوا لقوات امريكا المحتلة ان تدخل العراق من القواعد الامريكية المنتشرة في دولهم...

في هذه الذكرى الاليمة لابد من الاشارة الى دور المجرم بريمر ودوره المتوحش الذي كان كفيلاً بحرق الارض كلها فضلا عن الدولة والمجتمع ..

لذلك لا تصدقوا حكام واشنطن اليوم بانهم يريدون ان يؤمنوا للعراقيين مستقبلهم !! 🇮🇶 امريكا وبطريقة (بريمر) صنعت من العراق آيكونات ( عربية كردية سنية شيعة متناحرة و هزيلة ) ، حتى يبقى العراق ضعيفاً تابعاً 🇮🇶 سبق وأن قال الرئيس الامريكي (ترامب) خسرنا 7 ترليون دولار في العراق!!

فماذا صنعوا للعراق بهذه الأموال غير الدمار والنهب والتفريط بكل ما هو خير في العراق من قيم دينية او قومية او وطنية ..!؟

الم يحن الوقت للاطاحة بحكم بريمر من الجذور واخراج المحتل الامريكي الارهابي من ارض الرافدين..!؟

وبناء عراق حر سيد مستقل عروبي مسلم مناهض للاستعمار والامبريالية ..!؟

انها فرصتكم الذهبية يا شعب العراق ، والافق واضح بالالتفاف حول المقاومة ومحور المقاومة وائمة المقاومة..

وعيك - بصيرتك