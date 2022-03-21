البأس..ؤدب اليأس..!

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عباس الزيدي || البأس اليمني اعطى دروس كبيرة في معارك الشرف ملاحم وبطولات مع صبر وصمود أسطوري صنع نصرا كبيرا يسر به الصديق ويغيظ به العدا ... ويثلج صدور قوم مؤمنين مع اشتداد المعارك والحصار الجائر وقساوة اجرام تحالف العدوان استمرت السواعد السمر في بناء القدرات الذاتية وطورت من قدرتها القتالية في التكتيك والاستراتيجية وعلى مستوى السوق والتعبئة ايضا ولعل ابرز مافي ذلك القدرة التسليحية ولازالت جعبة انصار الله ...ملأى بالمفاجئات وهناك اخبار ... ستعلن عنها ساعات النزال القادمة تشمل وسائط المعركة للمضادات الجوية والبحرية .... التي ستنزل كالصاعقة ... مع الله اكبر ... فوق رأس المعتدي مع التطور المتسارع لدقة ومديات الصواريخ والطيران المسير في المعادل الجوي الهجومي وقل للشامتين بنا ... افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا سوف تستمر الضربات الحيدرية الساحقة الماحقة لانصار الله وعودا على بدء ..... فقد اخذت عملية تاديب الباس ... لليأس اكثر من وجهه ... اولا _ ان الباس اليمني انهى الياس وهزمه في داخل الامة اليمنية بالصبر والثبات والصمود والمجالدة فلا مكان للاحباط والقنوط مع قلة العدد وخذلان الناصر واشتداد الحصار وشراسة المعركة وقساوة اجرام تحالف العدوان وداعميه من صهاينة وامريكان ودول عظمى اخرى ثانيا _ الباس اليمني زرع اليأس في نفوس قادة العدو ومن تحالف معه بالقدر الذي جعلهم 1_ يبحثون عن نصر زائف منذ انطلاق عدوانهم تحت شعار عاصفة الحزم التي اردوها حربا خاطفة فكانت مستنقعا للموت وهو احد اهم ايات اليأس الذي دب في اوساط قادة ومرتزقة وجمهور العدوان 2_ رغم كل ما حصل من متغيرات واحداث على مستوى المنطقة والعالم وظهور العشرات من الفرص لتحالف العدوان التي من شانها ان تحدث متغيرات حقيقية وكبيرة اذا ماتم استثمارها ولكن البأس اليمني جعل دول العدوان تفكر مليا بحجم الكارثة التي سيلحقها بهم انصار الله وهذا اليأس بعينه حيث يقفوا مكتوفوا الايدي ... ولاكون واضحا فيما يتعلق بقضايا الطاقة من النفط والغاز التي تروم كل من السعودية والامارات تصديره الى العالم بدلا من الغاز الروسي والذي من شأن ذلك يحدث انقلابا في المعادلات والنظام العالمي ناهيك عن الفوائد الاخرى السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية لدول العدوان وهذا اقرب للمستحيل لان كل من المنشآت النفطية والممرات البحرية تحت طائلة نيران الحق لانصار الله 3_ مشروع التطبيع الاثم مع الكيان الصهيوني تم تحجيمه اذا لم نقل انه تراجع لعدة اسباب لانريد ذكرها جميعها ولكن كان ابىزها الموقف الواضح والشجاع للبأس اليمني الذي هدد كل من تسول له نفسه من دول العدوان ودول الخليج الاخرى بالمضي قدما في مشروع التطبيع وهنا البأس قام بتاديب الكيان الصهيوني وادب المطبعين وزرع الياس في نفوس البعض منهم 4_ تحالف العدوان ... يتنقل هنا وهناك وهو يناور ويتفاوض مع اكثر من طرف و وسيط ويبحث عن فرصة لانهاء تلك الحرب بالطريقة التي يحفظ بها ماء وجهه ويحاول ان يفرض شروط خجولة كمنتصر ومع هذا لن ولم يسمح له البأس اليمني بذلك وواجه العدوان بكل حزم وصلابة وان تحالف العدوان على يقين ان استمراره بالحرب الاثمة لا ربح فيها سوى مزيدا من الخسائر وهنا يبدوا للجميع الياس السياسي والاحباط لتحالف العدوان اذن ومن خلال ماتقدم من عملية تأديب راقية قام بها البأس اليمني .. لليأس سوف تثمر وتنتج نصرا قريبا وكبيرا في قادم الايام باذنه تعالى لن يتفاجى به الاحرار بل سيكون مدويا ومزلزلا على دول تحالف العدوان ...... فانتظروا .... اني معكم من المنتظرين