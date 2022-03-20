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لو..لو..! 


د. قاسم بلشان التميمي ||   الكتابة عن (لو) كتابة غير اعتيادية وتحتاج الى مهارة لان (لو) هذه حكايتها حكاية ودورها كبير  وباستطاعتها تغيير التاريخ وكذلك تغيير الحاضر واكيد المستقبل لان  دورها في كل زمان ومكان ولها بصمة في كل الامور و(لو) استطاع الانسان ادراك اهميتها لاصبح في حال اخر افضل او اسوأ المهم ان (لو) تاخذ دورها وعلى سبيل المثال (لو) كانت امور البلاد بيد اهلها لاصبحنا بخير واعتقد لا احد يخالفني في هذا الرأي حتى (لو) كان المخالف من اجل المخالفة فقط لانه لا يملك حجة او منطق على المخالفة، ليس هذا فحسب وانما (لو) لم يدخل العراق في حرب الثمانينات لاصبح حالنا غير الذي نعيشه  و(لو) قدمنا الشرفاء على السفهاء لاصبحنا في نعيم و(لو) لم اتعلم واحصل على الشهادة العليا لحصلت على منصب خطير ومهم  و(لو) لم اتكلم عن الوضع الفاسد في دائرة عملي لحصلت على درجة وظيفية عالية ، و(لو) قلت نعم الى ( المسؤول الكبير !!)وشاطرته الرأي بأن الدراسة وخصوصا الدراسات الجامعية العليا (ما تفيد)وان المهم عدم اكمال الدراسة لاصبحت عنده (وجيه) في دنيا الجهل والتخريف و (لو) لا قدر الله قرأ مدير دائرتي كلماتي هذه لتم فصلي وطردت شر طرده  و(لو) انا متاكد انه لم ولن يقرأ  لانه  لم يذهب الى المدرسة لذلك توفق في حياته وحصل على مركز مهم.   و (لو)  ان (القائد الضرورة !) سمع الكلام ولم يدخل الكويت لتغيرت امور كثيرة و(لو) ان ( المشاية) الى كربلاء المقدسة خافوا من التفجيرات الارهابية ولم يزحفوا نحو كعبة الاحرار لطمست شعائر الله و(لو) تم الاستفادة من ماء دجلة والفرات وعدم هدرها في البحر لتخلصنا من شحة المياه و(لو) يطبق الدستور على الجميع دون استثناء لاصبح الجميع في خير ونعيم و(لو) عندي دار سكن خاص بي دون الايجار لرفعة رأسي عاليا وافتخرت بوطني و(لو)  كان هدفي في الحياة اكل جيد وسيارة فارهة وقصر عظيم لتعلمت فن التملق والكذب والدجل واللعب على (الف الف حبل)  و(لو) اعلم اني المتعلم الوحيد المظلوم لقتلت نفسي حتى اسرع نحو جهنم وبئس المصير. واخيرا( لو) لم اكتب مقالي هذا لربما تجنبت بعض النقد .
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