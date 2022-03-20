المقالات

التاريخ لا يرحم ولعنة الشهيد سليماني


حيدر المطوكي||   ستبقى لعنة مقتل ضيف العراق الشهيد الحاج قاسم سليماني، وعارها يلاحق العراق الى ابد الابدين، نريد ان نسلط الضوء، لماذا يتم اغتيال سليماني في العراق. جميعنا يعلم ان الشهيد الحاج قاسم سليماني، هو العقل المدبر للمقاومة الشيعية في الشرق الاوسط، بل في العالم، ويوصف بانه الشخصية الاقوى في الجمهورية الاسلامية الايرانيية، من بعد سماحة السيد الخامنئي، واعتبرته امريكا بانه مهندس الحرب في سورية، والمسؤول الاول عن تشكيل محور المقاومة في لبنان، والعراق، واليمن، اضافه الى دعمه المتواصل للفصائل الفلسطينية، لانه يعتبر القدس قضيته، فضلاً عن انه يتمتع بشخصية قوية مراوغة اسطورية. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بدأ الشهيد الحاج قاسم سليماني في توجيه فصائل المقاومة، بشن هجمات ضد القوات والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، ما أسفر عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف وجُرح الآلاف منهم. وينسب للشهيد الحاج قاسم سليمان، ان له الفضل في وضع خطط ستراتيجية محكمة للحكومة العراقية للتصدي للمشروع القذر، تنظيم القاعدة الذي كان من اخراج قوى الشر الامريكي والاسرائيلي، بتمويل خليجي، وافشال هذا المشروع في العراق. وفي بعض الاحيان، كان يظهر الحاج قاسم سليماني في المنطقة، متنقلاً بين العراق، واليمن، ولبنان، وافغانستان، ليجهظ المخططات والمؤامرات ضد المذهب الشيعي، بشكل خاص، وفي الشرق الاوسط بشكل عام. وكان الشهيد الحاج قاسم سليماني، يشرف بنفسه على تدريب المقاومة الاسلامية في العراق، ويشرف بنفسه على جميع العمليات العسكرية، ضد الحرب على داعش، ومول القوات العسكرية العراقية، والحشد الشعبي، بالاسلحة والمعدات الازمة للقضاء على المخطط الصهيوامريكي الخليجي ضد العراق. ان القوة والنفوذ الذي يتمتع بها، الشهيد الجنرال فاسم سليماني، في المنطقة عزز مكانته لدى ابناء المقاومة الشيعية، وخاصة في العراق تحديداً مناطق الوسط والجنوب، وفي مرور الوقت ستزدات هذه القوة ويزداد نفوذه في المنطقة، وخصوصاً العراق. لأن الشهيد سليماني جمع في عمله بين الأبعاد العسكرية الجهادية،  والدبلوماسية،  والمعنوية،  والإنسانية، هو الذي يرتدي سترة القتال وخوذة الحرب ويحضر في الخطوط الأمامية، هو نفسه ذاك الإنسان الذي كان يوصل الدواء والمواد الطبيّة والتجهيزات، إلى أولئك الذين حاصرهم الإرهابيون في العراق.  قاسم سليماني،  الاسم الأبرز في الصراع مع الاستكبار العالمي، الرجل الاول الذي قارع أميركا وإسرائيل، وأدواتهما من أنظمة ومجموعات إرهابية، رجل الميدان والسياسة في العراق، من إيران الثورة، بات واضحاً الدور الكبير الذي قام به الشهيد في دعم وتمويل وتدريب وتسليح مختلف الفصائل المقاومة العراقية، لمواجهة الاحتلال الإمريكي، وهذا يؤكّد جديّة الشهيد سليماني،  وقوّة القدس وإيران في محاربة، امريكا، واسرائيل، وقتالها ودعم المقاومة الشيعية في العراق. ان استهداف قائد قوة القدس في حرس الثورة الإيراني الشهيد قاسم سليماني، في العراق، ارادت امريكا من خلاله، انهيار صمود محور المقاومة كاملاً في العراق وتنازل ساسة الشيعة العراقيين واجبارهم على استجداء التفاوض مع امريكا وعملائها، وتشنج العلاقات الدبلوماسية العراقيية الايرانيية.  لكن واضح أن الصمود لايزال سمة محور المقاومة كاملاً، لا بل إنه يتقدم في كثير من الجبهات، فيما تصمد القوة الشيعية ولا تتنازل، بل وتجبر الآخرين على استجداء التفاوض معها، ما يعني أن اغتياله لم يحقق لأميركا الهدف الذي استندت إليه في عملية الاغتيال.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لو..لو..! 
سور الدين العظيم..!
التاريخ لا يرحم ولعنة الشهيد سليماني
هل انت انسان ناجح ؟!
في السياسة ليس هناك عدو دائم او صديق دائم هناك مصالح دائمة
قراءة فنيه الشهيده رقيه ع اجمل واصغر روح عاشقه حسينيه           
احذروا وباء المخدرات
يوم الانتظار
ما أنا والنوروز؟!
تصارحوا توحدوا لا تتحاربوا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك