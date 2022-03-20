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هل انت انسان ناجح ؟!


 

 

من منا لا يود ان يكون انسان ناجح؟ لكن الافضل ان تكون ماهرا"، والانسان المبدع هو افضلهما .

خلق الله تعالى البشر مختلفين في أشكالهم وألوانهم وشخصياتهم، وأودع فيهم المواهب وجعل هذه المواهب تختلف من شخص إلى آخر رغم تعايشهم تحت ظل كوكب واحد،  وقد تعود الناس أن يطلقوا على صاحب الموهبة كلمة ( الناجح )، ولكن الانسان الناجح يختلف تماماً عن الانسان الماهر . اما الانسان المبدع فلديه الافكار الخلاقة والغير مالوفه.

النجاح هو الدافع الرئيسي لاي شخص للتحرك في حياته، أن ما يحتاجه الشخص الناجح اولا" هو تحديد الهدف، ماذا تريد ان تحقق، التخطيط للوصول لهدفك المنشود، لكن ليس كل من يحدد هدف يمكنه الوصول اليه، ما لم يكن التخطيط صحيح، فالفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل .

تواجه العقبات والعثرات مرارا" وتكرارا" وبوجود الارادة يمكنك النجاح، حاول تحديد ماتريد فالاهداف الملموسة والخطوات المدروسة قابلة للتنفيذ للوصول الى القمة . 

الشخص الماهر هو من بامكانه الوصول الى القمة متجاوزا" كل التعثرات والتخبطات، باقل وقت وبمسافات قصيرة تخطيط سليم وتنفيذ سريع .

المبدع الذي يبتكر افكارا" جديدة غير مالوفة، يحدد اكثر من هدف ( قمة ) للوصول اليها، قابل للتدريب والتطوير متميز منتج، اودع الله سبحانه وتعالى في خلقه صفة الابداع،  فكل انسان يستطيع ان يكون مبدع فقط اذا قرر ان يكون كذلك، لان السماء لا تمطر ذهبا"، كثيرا" ما نواجهه اناس يشكون من عدم قدرتهم على توليد افكار جديدة .

أن بذل الجهد الكافي لتحفيز العقل ينتج افكار خلاقة، تحديد الاهداف والتخطيط السليم، يجعلك بعيدا" عن الجمود وعدم القدرة على التفكير.

النية الخالصة لله سبحانه وتعالى في كل عمل تود ان تنجزه، ليبارك الله عز وجل خطواتك ،كن مع الله يكون معك.

الشخص الناجح هو من يحدد قمة واحدة للوصول اليها، مرورا" بالصعوبات والفشل ومعاودة الكرة حتى الوصول للنجاح، والشخص الماهر هو الذي يصل للقمة متجاوزا" الفشل والتعثرات بوقت اسرع وجهد اقل . اما الانسان المبدع فهو من يصنع قمم في ان واحد ويصل اليها .

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