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فبركة صورة ممثل مصري !


هادي خيري الكريني ||   تم فبركة الصورة بأنه ضابط مخابرات نشرته وسائل اعلام إيرانية وتم فبركة كل شيء لوسائل اعلام إيرانية وكتاب وتغريدات كلها مفبركة لتنقنع العالم ان ضرب إيران ل اوكار للموساد ليس صحيح والدليل صورة هذا الممثل المصري وأتت بعشرات التغريدات والصور كلها مفبركة لتقنع العالم بأن إيران ضربت أربيل عبثا ! اربكت الشارع الشيعي كما حدث بمظاهرات تشرين الأسود! بحيث اقتنع الشيعة بقضهم وقضيضهم عالمهم وجاهلهم بضرورة إسقاط رئيس حكومة نأى بنفسه وسار خارج طوع المحتل وتم إسقاطه واصبحنا بقعر الهاوية! لازال الاعلام الامريكي ومن سار بركبه يخطف الأبصار ويحرف الحقائق ويجرف معه كتاب نعول عليهم .نحتاج إلى ثورة بالتثقيف لمجارات الإعلام الامريكي والا نغرق مثل ما حصل بفركة صورة الممثل المصري هاني رمزي والادعاء ان الجمهورية هي من نشرته كضابط مخابرات للموساد قتل في القصف الذي طال اوكار للموساد الاسرائيلي في أربيل..واتعجب من أقلام معول عليها محسوبة في صدارة تنجرف وتنشر الصورة وتقول هذا هو الضابط التابع للموساد الذي قتلته الصواريخ الإيرانية وتقول نشرته وسائل الإعلام الإيرانية ؟ والصحيح نشرته وسائل اعلام إسرائيلية وفبركته لتغريدات ومقالات( اسمتهم بالولائية) لتقنع العالم والرأي العام بكذب ادعاء إيران ضرب اوكار للموساد !! ولكن السؤال اذا لم تكن اوكار للموساد لماذا ضربتها إيران؟ وخصوصا وان إيران صديق حميم لكردستيان وهي من حمت أربيل من السقوط وشهد بهذا مسعود! لم يجيبوا عليه ابد انما جرفوا العالم بالدليل المفبرك ان إيران نشرت صورة ممثل مصري اسمه هاني رمزي بفلم اسمه سيد... المصيبة وبن ؟ المصيبة بمثقفين من الدرجة الأولى نقلوا منهم ومن تنبه هذا المثقف ينتفض عليك من انت لتصوب الأمر لي ؟ والجواب من انت لتكون ناطق رسمي باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ؟ ناس لديهم خبرة في الإعلام والسياسة ويعرفون كيف يبررون فعلهم ولديهم ادلة وانت غير مخول ولا احد طلب منك ان تكون ناطق رسمي بأسهم وتنشر اشياء اضرت بسمعة كل الشيعة. وظهروا أمام العالم بفبركة اعلامية جرفت أقلام وكتاب معروفين واصبحنا محل سخرية للحثالات التي فبركت الأمر ونشرت تغريدات ومقالات لكتاب شيعة محسوبين على خط المقاومة ولن يردوا! قرأت فبركات لاحد اللواحيك ( رسلي المالكي ) وهذا بعثي معروف والعجب العجاب لديه آلاف المتابعين من ادعياء التشيع يمجد بحرب صدام ضد إيران ودول الجوار ويسخر من كل التشيع  ومن الحشد ولا يحترم احد وليس لديه حرمة لدين او معتقد او مذهب والمصيبة الأكبر متابعيه اغلبهم شيعة يسخر من عادات المجتمع ووضعه وفقراءه ولا اعرف أين يعيش هذا الرسلي ؟ هذا لكل الكتاب لاتنشر شيء انت غير مخول به ولاتنصب نفسك ناطق رسمي باسم دول .. دافع عن خطك بحرفه انت كسبتها وبحجة انت اوردتها من تقراء شي دقق. واسأل لا تتعجل نحن في غابة وعدوك يمتلك كل الوسائل ان لم تكن مسلح بحجة واضحة ومن مصدرها لاذنك لاتنشر . وليس من وسائل الإعلام تاخذ آرائك. قاطع كل المعلومات واسأل ولا تخطو خطوة واحدة ان لم تكن صواب مليون بالمئة لتتجنب الزلل والانزلاق انت تواجه ماكنة اعلامية رهيبة اقنعت علماء شيعة بدرجة الاجتهاد بوجوب إسقاط حكومة وطنية أرادت ان تخرج من طوع المحتل وتم إسقاطها وخطأ العالم بالف وخطأ كمثقف بالف .   20/3/2022
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