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ماذا يعني الوقوف ووضع اليد اليمنى على الراس عندما نذكر الامام المهدي "عج" ..؟!


يوسف الكاتب ||   ١..القران الكريم ذكر الامام المهدي عج في الكثير من السور القرانيه حيث ابتداء طرحه من اول سوره في القران الكريم حسبما رتب ...اهدنا الصراط المستقيم... ...واشرقت الارض بنور ربها.... ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونحعلهم الوارثين...والقران الكريم زاخر بايات لاحصر لها حول امامنا المهدي عج  وهذا دليل موكد على اهميته ودور المنتظر وباعتباره امامنا في الوقت الحاضر .. ٢..وردت الروايات العديده والتي عبرت عن تعظيمه واكباره فهذا الامام الرضا ع وامام الناس يترك مكوثه من الارض ويقف على قدميه ثم راح يصع يده اليمنى على راسه حينما ذكر اسم الامام المهدي  عج ...ان هذا الفعل من قبل الامام المعصوم هو بمثابة سنه علينا الالتزام والعمل بها  وهي تبين التبجيل والاحترام والتعظم والترميز لامامنا المهدي ع ... ٣..الامام الصادق ع تحدث عن امامنا المهدي ع  حيث اكد.....لو ادركته لخدمته طوال حياتي ... يعني ان امامنا الصادق بكلامه هذا يوكد نفس فعل وعمل الامام الرضا ع ... ٤..ان وقوفنا ووضع يدنا اليمنى على راسنامعناه ان امامنا لايزال يعيش وبعملةبغيبته الكبرىوحتى وقتنا الحاضر  الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج..فمن الاولى ان نقوم له ونضع يدنا اليمنى على راسنا ابتهاجا بمقدمه المبارك وهي سنه اقام الخالق وباركها الامام المعصوم  ٥..ان القيام لامنا المهدي عج ...معناه...التسليم المطلق له عليه السلام  ٦..القيام لامامنا المنتظر عج ..يعتبر عمل عبادي اكدته الشريعه ووقعه الامام المعصون   ٧..قيامنا لامنا المهدي عج ووضع يدنا علىراسنا سيخلق هذا الفعل تسائل لدى عامة الناس ..مابال هولاء الناس يقفون ويضعون يدهم اليمنى على راسهم عندما يذكر امامهم المهدي عج . وهذا التسائل سيدفع بالناس للطلاع والمعرفه للمعرفه بامامنا المهدي ع  ٨..فانتظروا اني معكم من المنتظرين.....     اي ان مل ما في الكون في حالة انتظار وترقب لظهره الاقدس لاسيما والبشريه جمعاء تعيش الحروب والقتل والمؤامرات والفقر والمرض فهي بحاجة الى منقذ بخلصها من التيه والقلق والفوضى .. ٩..ان قيامنا لامامنا المنتظر ع يخلق حالة من التدريب النفسي والروحي لدى الناس لتعد العدة لاجل ان تصبح مهيئة غدا لاستقباله  ١٠..انا منتظرون  شعار  الانتظار يرفعه  من صدق بالقران الكريم وصدق بعدل بعدل القران وهم ائمة اهل البيت ع ..فان  القيام ووضع اليد اليمنى على الراس معناه الحىكة باتجاه الامام المعصوم القائد الالهي الذي نصبته السماء وعلى لسان النبي محمد ص فلنكن من حزبه ..لان حزبه هم المفلحون ولنكن من جنده وشيعته فهم الفائزون
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