فتوى  المرجعية .. في ذكراها

السيد محمد الطالقاني ||

عندما غزت الجيوش الداعشية الحاقدة على الاسلام ارض العراق , بعد ان مهد لها اتباع بني امية من اصحاب المنصات المشؤومة, حتى سقطت مدن العراق الواحدة تلو الاخرى ووصل الغزاة الى اسوار مدينة بغداد في وقت الذي فيه تنحى الجميع عن هذا الوضع وظل متفرجا على مايجري, فمنهم من هرب ومنهم من اختفى ومنهم من بات متفرجا .

هنا أحست العمامة الشيعية بهذا الخطر المغولي القادم لانهاء العراق فأصدر القائد السيستاني هذا الرجل الذي لولاه لضاعت سيادة البلد وهو صانع النصر وحامي العراق , فتواه الخالدة بالجهاد الكفائي والدفاع عن كل شبر من أرض الوطن, عند ذلك هب الرجال من أبناء المرجعية الدينية تاركين الأهل والأحبة وكل ما يملكون ورائهم والتحقوا بساحات المواجهة مع الدواعش واسسوا جيشا عقائديا خلال ثمان واربعون ساعة تصدى لهذا الغزو الاموي , واوقف زحفه نحو المدن المقدسة بظرف زمني خارج عن مستوى القياسات العسكرية , حيث كان العدو يمتلك من الاسلحة المتطورة التي لانظير لها وتدعمه دول استكبارية عظمى ودول المنطقة الوهابية الحاقدة على شيعة اهل البيت عليهم السلام.

اننا اليوم وفي ذكرى الفتوى المباركة من الواجب علينا ان نقف اجلالا واكبارا واحتراما الى صاحب تلك الفتوى العظيمة التي أنقذت البلد من الضياع, هذا الرجل الذي لولاه لضاعت سيادة البلد, انه السيد السيستاني, الذي حطم حلم الاستكبار العالمي وحواضنه من دول المنطقة بارجاع العراق للمربع الاول.

كما نقف احتراما لكل الدماء الزكية التي سالت من اجل منحر الحرية في ظل هذه الفتوى .

وتقديرنا لرجال الحوزة العلمية الذين كانوا في مقدمة الصفوف التي لبت الدعوة.

واحترامنا لكل العشائر العراقية واصحاب المواكب الحسينية الذين كانوا الرافد الحيوي لادامة الفتوى في دعمهم المعنوي واللوجستي.

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