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نبارك لقناة العهد الفضائية عيد التأسيس الخامس عشر

76 2022-03-19

حازم أحمد فضالة ||

 

    النجاح المهني الموضوعي في خضم المتنافسين يُعَدُّ فضيلةً وتقدمًا، إذ نجد عشرات الفضائيات التي تحاول إثبات نفسها وهي تنجح نجاحًا مقبولًا، لكنها تُخفِق إخفاقًا مؤلمًا في جانب آخر! ونجد قناة العهد الفضائية من بين القنوات التي شقَّت طريق نجاحها بين الصخر، ولأجل ذلك نشير إلى بعض التباين بين النوعين؛ إذ تعتمد أغلب القنوات أسلوبًا مسحوقًا يفتقر إلى الموضوعية، ويعتمد الآتي:

1- أسلوب الاستفزاز بتقليل احترام الضيف والمُحاوِر، أو شخصية لها ارتباط ثقافي مع الضيف، وكلنا رأينا في برنامج (الحق يقال) للمقدم عدنان الطائي قبل أيام، كيف تحول إلى كرة ثلج ناشزة، لينقل الحوار من الموضوعي إلى الذاتي، ومن العام إلى الخاص؛ عندما حاصره الأستاذ هشام الكندي بقضية القصف التركي للعراق المصحوب بالاحتلال، الأستاذ الكندي لم يفعل أكثر من رمي عود ثقاب تحت كرة الثلج؛ لتسخينها ومِن ثَمَّ إذابتها، ولأجل ذلك تشوَّهَتْ!

2- أسلوب (التبرج ونثر الشعر والملابس القصيرة) بالنسبة للأنثى العاملة في مجال التقديم… ولسنا هنا بصدد نقد هذه الأنثى، فهذا ليس مجال مقالنا، ولا شأننا الآن؛ لكننا نقول إنها وسيلة تستخدمها بعض القنوات التي تبحث عن المتابعين على حساب المعلومة وقيمة الحوار العلمي.

3- التجاوز على رموز الآخرين ومقدساتهم، وهذا الوحل تقع به قناتَا دجلة والشرقية بالأساس.

4- الإكثار من نشر الأخبار الكاذبة.

5- التملق للحكومة.

6- القناة أسيرة مالكيها، ولا تمتلك سياسة حُرة، أو قريبة من حرية الرأي.

لكن! ماذا عن قناة العهد؟

1- تعتمد قناة العهد على مجموعة برامج ناجحة في نسبة عالية وعلى وفق الآتي:

أولًا: برنامج (قبل الغد)، تقديم الإعلامية زينب الغانم، وهي إعلامية (محجبة)، وناجحة في برنامجها، هذه الإعلامية خسرتها القناة العراقية، وربحتها قناة العهد.

ثانيًا: برنامج (سياسي الأبعاد)، تقديم الإعلامية بتول الحسن، وهي إعلامية (محجبة)، وناجحة في برنامجها، وتمتاز باحترام الضيوف ورموزهم ومقدساتهم.

ثالثًا: برنامج (شباب Next) يقدمه الدكتور هاني عبد الصاحب، وهو شخصية تتمتع بالأخلاق العالية والاحترام، والطاقة العلمية، والقدرة على إدارة الحوار الموضوعي.

رابعًا: برنامج (بتوقيت العاصمة) يقدمه الإعلامي ريناس، وهو ناجح في تقديمه وأدائه، ويمتاز باحترام الضيوف ورموزهم ومقدساتهم.

2- برامج قناة العهد برامج علمية، بعيدة عن الذاتية والاستفزاز.

3- إنَّ سياسة قناة العهد تتجنب التملق للحكومة، بل نجحت في مستوًى جيد أن تكون ناقدة لسياستها.

4- تسعى قناة العهد ألّا تكون مرآةً تُظهِر رؤية عصائب أهل الحق، وحركة الصادقون دون سواها، أي: لا تكون أسيرةً؛ إذ تنشر أخبارًا مختلفة في مساحة مقبولة حتى الآن.

5- استطاعت تغطية مساحات مقبولة من الأحداث اليومية: محلية، إقليمية، دولية.

6- قناة العهد تمتاز بتركيز نشر الأخبار بآلية التصميم: إنفوغرافيك، فيديوغرافيك… وهذا ساعد الجمهور بتلقف المعلومة منها ونشرها، والتعاطي الجيد معها قراءةً وفهمًا، وهذا تفتقر إليه قنوات كثيرة من قنواتنا.

7- توجد بعض الملاحظات التي من شأنها تطوير العمل، ولسنا بصددها الآن.

نبارك لقناة العهد عيد التأسيس الخامس عشر مرة أخرى، وكل عام والقناة وعامِلوها وأطقمها وموظفوها بخير وتقدم وارتقاء وعطاء.

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نبارك لقناة العهد الفضائية عيد التأسيس الخامس عشر
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