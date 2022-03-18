الامام المهدي "عج"..باب الله   

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يوسف الكاتب || اين باب الله..الذي يوتىء اين وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء ولادة الامام المهدي عج ولد الامام المهدي ع يوم ١٥ شعبان سنة ٢٥٥ هجريه.وقت الفجر .وكان ناصح اللون بخده خال ابلج الحاجب واضح الجبين وسيم وجميل وليس لمثله احد الا ابائه.عليهم السلام .... قالوا قال النبي محمد ص بحق الامام المهدي عج المهدي ع طاوس اهل الجنه وقال الامام الصادق ع لو ادركته لخدمته طوال حياتي.... من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا اعطاه الله اجر الف شهيد من شهدار بدر وحنين ..النبي محمد ص يملا الارض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما .. النبي محمدص الائمة بعدي اثنا عشر اولهم انت ياعلي واخرهم القائم الذي يفتح الله على يديه مشارق الارض ومغاربها يوم الجمعه يوم الجمعه هو يوم عيد للمسلمين سيد ايام الاسبوع هو يوم الجمعه تقام في يوم الجمعه الصلاة والخطبه الصلاة في يوم الجمعه بالف حسنه ويدفع له الف درجه من يصلي على محمد وال محمد يزهر نوره الصدقه في يوم الجمعه بالف يستحب غسل الجسم يوم الجمعه ومن جعلها سنه له اي يغسل كل يوم جمعه.يبقى جسده بعد الموت طريا ولن يبلى بالتراب يوم الجمعه يستحب تنظيف البيوت وكانه هذه البيوت تستعد لاستقبال عزيز عليها ان يوم الجمعه هو يومك ياصاحب الزمان والمتوقع فيه ظهورك المبارك ايام البيض ثلاثة ايام في الشهر تسمى ايام البيض وهن يوم ١٣ ....ويوم ١٤....ويوم ١٥............. القمر يكتمل بدرا ...ويصبح مد وجزر في المياه . النبي محمد ص يقول .. من صام الايام الثلاثة ...١٣ .١٤ .١٥ ...كان حقا على الله ان يرويه يوم الظما الرقم ١٣..رقم جميل فيه ولد الامام علي ع ... وكذلك عددائمة اهل البيت الرجال مع النبي محمد ص يكون ١٣ اما الرقم ١٤ عدد ائمة اهل البيت والنبي معهم يصبح العدد ١٤ ... اما الرقم ١٥ ...ولادة منقذ البشريه الامام المهدي عج الانتظار معناه شد الاحزمه والاستعداد والجاهزيه الكامله للهدف الذي سينهض الامام المهدي عج من اجله قالها السيد الخامنئي من مات على حب ال محمد مات شهيدا اجر ثواب تعريف الناس بامام الزمان ثوابه صيام ١٠٠سنه ..للمنتظر ... الانتظار هو بناء النفس نحو الكمال والرقي افضل اعمال امتي انتظار الفرج ..النبي محمد ص الانتظار حركه ..عمل ...بذل الجهد .والصبر القران الكريم....فانتظروا اني معكم من المنتظرين الانتظار مسووليه . الانتظار يعني ان نقيم موتمرات علميه..اعلاميه ..فنيه ..سينمائيه ..تلفزيونيه....... اذاعيه ..مهرجانات للادب القصه ..الراويه...للفن التشكيلى ..اقامت معارض....طبع الكتب .. الانتظاريعني احياء امر اهل البيت ع ..نتعلم علومهم ونعلمها للناس ...اعداد كوادر ....الانتظار يعني قراءه مستقبليه نحن واجيالنا ... القران الكريم تكمن معجزة النبي محمد ص في ١..القران الكريم ٢..ائمة اهل البيت ع القران الكريم يرسم لنا اجمل واقدس اللوحات الالهيه ... واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وكل شيء احصيناه في امام مبين انت منذر ولكل قوم هاد.. فيكون النبي محمد ص هو المنذر ..اما الهاد فهم ائمة اهل البيت ع .حيث ان لكل زمان امام وامام زماننا هذا هو الامام الثاني عشر الامام المهدي عج اي ان لكل شي اصل واصل الدين هو الامام فلابد لنا من معرفته ..هم الادلاء الى مرضات الله .... والعمل بموجب اوامره وتعاليمه..طلب المعارف من غير طريقنا ..(اهل البيت ).مساوق لانكارنا ان اصل الدين هو المنذر والهادي عليهما السلام ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته.... الغيبة ١..غاب النبي موسى ع عن قومه ٤٠ ليله ٢..النبي يونس غاب ٤٠ يوم وهو في بطن الحوت وذنون اذ ذهب مضاضبا.... اصحاب اهل الكهف غابوا ٣٠٩ سنة عن قومهم ٤..النبي عيسى ع غاب عن قومه والى الان... وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سبب غياب الامام ١..الطواغيت قتلوا ابائه وجده ٢..كي لاتكون حجه للظالم في رقبته ٣..عدم تهيىء الظروف ٤ ..الحكمه تظهر بعد ظهوره ٥ قتلوا جده رسول محمد ص ٦..قتلوا اهل بيته واحدا تلو الاخر ٧ ااخوف على المشروع المهدوي المفاجاة ١..النبي نوح ع .....النار .....قلنا يانار كوني بردا وسلاما علىابراهيم . النبيي سليمان يحمل عرشه في السماء ٣..النبي داود يملك حجاره ويرميه جالوت ٤..النبي موسى فلق البحر .. ٥..النبي عيسى يشفى المرض ويحيىء الموت باذن الله ٦..محمد ص ..القران الكريم ..وائمة اهل البيت ع ويبقى سوال؟؟؟مالجديد لديه ....؟؟؟؟؟ ١..ان الامام المهدي عج سيحقق القانون الالهي .بعد فشل كل النظريات والايديولوجيات الارضيه ..وذلك بتحقق قانون القسط والعدل عن طريق اخذثار الامام الحسين ع