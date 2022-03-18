الخبر عاجل..!

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  علي الصالحي ||   بسم الله الرحمن الرحيم  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ صدق الله العظيم  غيوم سوداء تجتاح العراق في مثل هذا اليوم والعالم يتطلع عن كثب نحو العراق متفرج الا من ناصر ينصرنا ؟؟؟؟؟؟؟؟ مطار بغداد الدولي مكتظ بالمسؤولين والبرلمانيين الهارِبين إلى مسقِط رأسهم ! ، ومراكِز القيادة التابعة لهم قد تم تسليمها إلَى جنودهم وحماياتهم .  غالبية دول العالِم و مراكِز الاستِطلاَع تتوَقع سَاعَات أو بضعة أَيام لوصول داعش إلَى المِنطقة الخضراء !! ، ومطار بغداد قاب قوسينِ من الســقوطِ .  الناس يمتلكها الخــوفِ بمعــارِك طاحِنه على اطراف (بغداد وسامراء وديالى وكركوك) وعلَى طول مَناطق تماس تَنظِيم داعش التي سيطرت على (الانبار، والموصل، وصلاح الدين) بـ٣ ايام ، مما ادى لفقدان الامل بِأَي حَل حكومي وجعل الناس فِي حالة ذعر .  داعش تعلن أَن هدفها الأساسِي هو كربلاء المقدسَة و النجف الْاشرف وقد احاطت بكربلاء من جهة الجرف والنخيب.  محتمل اَّن تحصِل عمليات اُبادة جَمــاعية في مدن وسّط وجِنوَب العراق فُي الاّيام القًادمة اذّا اّستِمر داعش بالًتقدم . المحافظات القريَبة من الحدود الاّيرانية والكويتية بأمكان ساّكنِيها الهــجرة لّهم ، لُكن هّنالك مّدن واقضية ومحافطات ستكون اّســيرة بيد داعش اّذا قطعوا الطّريق عنها ك (كّربلاء باُبل النْجف) سيد النجف الْاشرف عَلِي السيستاني يَضع الحلول لِلازِمِه فِي غرفة لَا تتجاوَز مِساحتها الأمتار ! سيد النجَف يقلِب الطاوِلَة علَى الدول الداعمة للإهاب و يوقف كرة النــارِ المشتَعلَةِ بِسيل سمي " التســونامي البشري قَدر بِـ أَكثر مِن 3 مِليون مقــاتِل عقــائدي بِفتوى ستظل خالِدة لِلأَبد كل ما ذُكر في مِثل هذا اليوم من عام 2014
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