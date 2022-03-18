المقالات

العراقيون والقصف الصاروخي على مقرات الموساد الإسرائيلي في أربيل

81 2022-03-18

مهدي المولى ||

 

 لا شك إن القصف الصاروخي  الذي قام به الحرس الثوري الإسلامي على مقرات الموساد الإسرائيلي في أربيل وكر الخيانة والعمالة أدى الى انقسام العراقيون الى قسمين القسم الأول ويمثل أغلبية أبناء العراق المعروفين بحبهم للعراق فهؤلاء يرون في قصف مقرات الموساد الإسرائيلي  في أربيل من قبل الحرس الثوري الإسلامي تأكيد على إن إيران  الحامي والمدافع عن الشعب العراقي وإنهم أي العراقيون يباركون ويقبلون  الأيدي  التي قصفت  وكر  العمالة والخيانة وكر الفساد والرذيلة وكر التآمر على العراق والعراقيين  مقرات الموساد الإسرائيلي.

   وقسم ثاني وهو يشمل الأقلية المنبوذة والمحتقرة في العراق  وهذا القسم يضم دواعش السياسة أي عبيد وجحوش صدام وكل  خونة الشعب العراقي وعملاء أعدائه لأنهم يرون في هذا القصف كشف حقيقتهموعراهم تماما أمام العراقيين والعالم  لهذا بدءوا ينبحون وينهقون بكل أصواتهم ويتهمون الشعب العراقي الحر بالعمالة لإيران الإسلام وأخذوا يهددون  العراقيين الأحرار ويتهمونهم بكل التهم  مثل  العمالة والخيانة  لدولة مارقة خارجة على الدين وعادوا الى نهج الطاغية المقبور صدام وزمرته العميلة  باتهام الشيعة في العراق  بالعمالة والخيانة  وإنهم فرس مجوس  رغم إن نسبتهم في العراق أكثر من 70 بالمائة  من سكان العراق وإن نسبتهم من عرب العراق أكثر من 90 بالمائة من سكان العرب في العراق وكانوا أكثر المكونات العراقية تضحية وحب وإخلاص للعراق منذ استشهاد الإمام علي وحتى عصرنا.

فقصف وكر الموساد الإسرائيلي كشف حقيقتهم أمام الشعب العراقي  وخاصة عبيد وجحوش صدام أمثال البرزاني وزمرته والحلبوسي وزمرته ولم يجدوا ما يتغطون به غير نغمة  من التهديدات والإساءات للشيعة في العراق فأحد هؤلاء العبيد يوجه  كلمة الى شباب الشيعة  الذي تحرر من بيعة العبودية التي فرضها الطاغية معاوية على العراقيين في يوم 9-4- 2003  والتي حاول تجديدها الطاغية المقبور صدام بتشجيع من آل سعود والتي قبرها وقبر كل من دعا اليها يطلب منهم التخلي عن الحرية والعودة الى العبودية التخلي عن الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والعودة  الى حكم الفرد الواحد العائلة الواحدة القرية الواحدة  ويدعوهم أيضا  الى التخلي والابتعاد عن الصحوة الإسلامية عن إيران الإسلام عن الحشد الشعبي المقدس عن المرجعية الدينية عن التشيع والانضمام الى النازية العنصرية حزب البعث  ومناصرة الوهابية  ويكونوا عبيدا الى آل سعود ويعتنقوا الدين الوهابي  وينضموا الى داعش الوهابية.

والغريب ان عبيد صدام  وجحوشه  رغم ان هدفهم الإساءة للإسلام والمسلمين ومن ثم ذبح الإسلام والمسلمين فوصفواالجمهورية الإسلامية والصحوة الإسلامية والحشد الشعبي المقدس بالمنافقين الخارجين عن الإسلام  ووصفوا أنفسهم بأنهم  الإسلام ومصدره  وهذه عودة الى حكم الفئة الباغية  حكم دولة آل سفيان عندما  اتهمت الفئة الإسلامية بالخروج على الدين الإسلامي   واتهمت الإمام علي والإمام الحسين وكل أهل البيت بأنهما خرجوا على الدين وأمرت  بذبحهم  وأسر نسائهم بحجة  إنهم كانوا لا يصلون ولا يسيرون على نهج أسلام الفئة الباغية.

وهكذا أثبتت إيران الإسلام أنها لم ولن تتخلى عن الدفاع عن العراق وحماية العراقيين مهما كلفها من تضحيات ومهما واجهت من تحديات فأنها ترى في الدفاع عن العراق وحماية العراقيين واجب شرعي وإنساني  لأنها ترى في العراق والعراقيين من مقدساتها  لهذا ترى في قصف مقرات  الموساد الإسرائيلي  في أربيل  جزء من واجبها ومهمتها في التصدي لداعش الوهابية  للدفاع عن العراق والعراقيين  بما تمثله مقرات الموساد  من خطر على العراق والعراقيين  لهذا نرى العراقيين جميعا وبكل أطيافهم وألوانهم باركوا تلك الضربات وشدوا على الأيدي التي قصفت مصدر الشر والخراب والخيانة وانحنوا أمامها بكل أجلال واحترام وتقديس.

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام المهدي "عج"..باب الله   
الهجوم الايراني (الاخير)..تداعيات واسباب 
مولد توأم الانتظار..
ارتباط العدل بالقضية الامام المهدي
أين مهديّكم أيها الشيعة؟!
الخبر عاجل..!
صراع اهل الحق مع اهل الباطل 
المطالبات الخجولة بالأقاليم وموقف الحشد  
العراقيون والقصف الصاروخي على مقرات الموساد الإسرائيلي في أربيل
عوران.. الضربة باسرائيل والعواء عد البعران..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك