عوران.. الضربة باسرائيل والعواء عد البعران..!

باقر الجبوري ||

( الفيفا ) بفلوس البعارة العرب قررت اليوم إيقاف لعب المنتخب العراقي على أرضه !

والسبب صواريخ إيران الي دكت وكر إسرائيل بأربيل !!

نعم يا عزيزي أربيل وليس بغداد !!

لكنها لاتمنع اقامة مباريات المنتخب السعودي على أرضه !!

مع ملاحظ. ان جميع الاراضي السعودية هي عبارة عن ساحة حرب ( بوبجي ) للصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية !!

حبيبي ابو (( الليفة)) شنو نسيت قبل شهرين من دويلة الإمارات صارت هتيكة بمسيرات الحوثي لو شنهي فقدتوا الذاكرة مثل ما فقدتوا الشرف !

المشكلة انكم عوران !!

وتبقون عوران !!

ومن جانب أخر فالكل يدري ان تركيا تقوم بقصف شمال العراق على مدار أيام السنة !

فما حدى مما بدى !

وشعجب اليوم انغثيتوا من الصواريخ !

عاد ما أدري الصواريخ الايرانية غير عن الصواريخ التركية لو دم الكردي الذي يستشهد بالصواريخ التركية غير عن دم الاسرائيلي الذي يقتل بالصواريخ الايرانية !

خالي هاي كلاوات مال بعران مو عربان !!

عبروها على غيرنا !

الضربة باسرائيل والعواء عد البعران !

شنهي سالفتكم .

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