المقالات

السيستاني لديكم لاخوف عليكم..!


  سردار حبيب ||   بعد دخول داعش للعراق عام 2014 وسقوط عدة مناطق البلاد بيد هولاء التنظيمات الارهابية ، وبعد اعمال الاجرامية ، والتفجير المقدسات، والحضارات ، ومضايقات كثيرة ، حتى افجع القلوب الشعب العراقي، وافجع قلب شخص يسكن في مدينة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ، لينفجر صوته بفتواه المباركة ، ليصل صدائه نحو العالم كله ، وليهب كل من لديه مواصفات القتال ، ولانه يعلم بان الفتوة ستهتز غيرة ابناء هذا البلد ، فأكتف (بجهاد الكفائي) ... هل تسألتم من هو هذا الشخص؟ نعم ، انه مرجع الاعلى الطائفة الشيعية السيد علي حسين السيستاني (حفظه الله) . حتى لبوا النداء المرجعية ، ((رجالا صدقوا ماعدهوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا)) ، حتى سارت الاقدام بشغف ، وبأهازيج الفخر والعز ،  من كل انحاء هذا البلد العزيز ، نحو سواتر الامامية ، لمحاربة خوراج العصر ، تحت مسمى (الحشد الشعبي المقدس) ،لحفاظ على ، الارض ، والعرض ، والمقدسات ... الداعش مكونه ومدعومة اكثر من 70 دولة ، لكن الرجال ليس بكمية ، بل بالنوعية ، لذا قد لقى الابطال القوات الامنية ، والحشد الشعبي الخوراج دروس لاتنسى ، فأنتهت بهم الحرب الى خسارة كبيرة في الارواح والمعدات ، هذا النصر لم يأتي من الفراغ ، بل بشجاعة ابناء العراق ، وكان دور اهل الجنوب ، وفرات الاوسط كبير في تحرير العراق ، فهناك مواقف حدتث في السواتر تهز شعور الانسانية ، استشهد منتسب من حشد الشعبي وهو لم يبلغ (سن البلوغ) ، استشهد ولم يجيدوه في جيبه سوا  (الف دينار) ، استشهد من كان الاهل والاقارب يجهزون حفل زفافه ، استشهده  ملطخ شيبته المباركة بالدم .  النصر لم يأتي من الفراغ ، اتت بدماء هولاء الشهداء السعداء ، الذين ضحوا بالغالي والنفيس ، من أجل العراق واهله، وجاءت بفتوى المباركة من قبل المرجعية الاعلى السيد السيستاني الذي اخرج العراق من الظلمات الى النور .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صينية الحلاوة ( حديث الكوستر)
هل سيبقى العراق معاق سياسيا
السيستاني لديكم لاخوف عليكم..!
ايام الحسم اقتربت 
هذا لكل غيور ووطني !
رعاة البقر من تكساس لشارع النضال  !؟
تراكمات الحرب الروسية الأوكرانية قد تقفل أبواب الحَل 
الحذر من الوقوع في شباك زعزعة الاستقرار النفسي
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك