هذا لكل غيور ووطني !

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هادي خيري الكريني || اتحدث عن الإطار الشيعي فقط وفقط اذا كنتم فعلا تمثلون الشيعة ولا تطلبون المناصب وتريدون إخراج البلد عن عنق الزجاجة اي اتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء لو كان نبي مرسل ولا يقر بالثوابت الوطنية مرفوض . ودون ذلك الاشتراك بالحكومة يكون عبث وضياع للبلد ويجب أن تكتب وتسلم للشركاء وتذاع كوثيقة يلزم بها رئيس الوزراء عند الاشتراك بالحكومة كشرط. ماهي الثوابت ؟ اولا:- إلغاء كل الاتفاقات العبثية ويوقف العمل بها فور تسلم رئيس الوزراء وتوضح بالنص حتى لايتم التلاعب بالألفاظ ( بيع ميناء الفاو كاستثمار وبيع ربع اراضي العراق كاستثمار. الغاء اتفاقيات الربط الكهربائي مع السعودية ومصر والاردن لأنها عبثية وغير قابلة للتطبيق وتكلف البلد ثروة هائلة وبناء محطات داخل البلد. إلغاء مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة لان يوصل نفط العراق لإسرائيل ) واي مشروع سري يبدد ثروة البلد باي حجة . ثانيا:- إخراج المحتل وتنفيذ قرار مجلس النواب وبلا أي مراوغة وعليه ان يقدم طلب لدول العدوان بالخروج من أرض العراق لأنهم يمنعون اي اعمار ويدعمون الحركات الارهابية ويخلقون الفوضى بالبلد ثالثا:- اعادة العمل بالاتفافية الصينية لاعمار البلد وارجاع أموال الصدوق وسحبها من الدول التي تم تقسيم أموال الصندوق عليها. رالعا:- لا مساس بالحشد وتقيويته وتسليحة واعتباره جزء من القوات المسلحة كما نص القانون وتسليح الجيش العراقي بأحدث الاسلحة وإلغاء كل الاتفاقات العبثية مع بعض الدول لتسليح الجيش والسيطرة على الأجواء والتعاقد مع الدول المتقدمة خارج منظومة الامريكان وخصوصا الدفاع الجوي. خامسا:- إلغاء قرارات تجويع الشعب العراقي ومنها رفع سعر الدولار وإلغاء العقد الدولي مع صندوق النقد الدولي بابقاء سعر صرف الدولار خمس سنوات واستخدام الوفرة المالية لتغطية هذه القرارات الغير مدروسة والعبثية والحد من التضخم ووجوبا إحالة وزير التجارة للقضاء ومسائلته عن أموال البطاقة التموينية أين ذهب ؟ ووجوبا تعويض الشعب عن ضياع هذه الأموال ودعم المواد الاستهلاكية الضرورية فورا ( الطحين والزيت والرز والسكر ) وطبعا هناك أمور يجب إلزام رئيس الوزراء المرشح بها خطيا وعليه ان يقر بها علنا بخطاب قبل منحه الثقة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية يلزم بها الشركاء وتشكيل الحكومة يكون حسب الدستور .الوزير يمتاز بالكفائة والنزاهة وغير متهم بالفساد وليس عليه شبه وتكون الشبه سبب لابعاد اي مرشح لاستفحال الفساد والمحسوبية والمنسوبية هذه اهم الثوابت واكيد هناك أمور أخرى ولكن إذا تم الالتزام بها من الشركاء والزموا أنفسهم بها والزموا رئيس الوزراء المرشح نكون قد تخطينا اهم عقبة ! وليس مهم حكومة أغلبية كما تسمى يجب أن يضبط إيقاع اي حكومة وابلاغ الشركاء بأنهم غير ملزمين بالاشتراك باي حكومة مالم بتم كتابة عقد بالثوابت الوطنية ويلزم بها الكل ! 17/3/2022