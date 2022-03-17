المقالات

هذا لكل غيور ووطني !


  هادي خيري الكريني ||   اتحدث عن الإطار الشيعي فقط وفقط اذا كنتم فعلا تمثلون الشيعة ولا تطلبون المناصب وتريدون إخراج البلد عن عنق الزجاجة اي اتفاق على تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء لو كان نبي مرسل ولا يقر بالثوابت الوطنية مرفوض . ودون ذلك الاشتراك بالحكومة يكون عبث وضياع للبلد ويجب أن تكتب وتسلم للشركاء وتذاع كوثيقة يلزم بها رئيس الوزراء عند الاشتراك بالحكومة كشرط.  ماهي الثوابت ؟ اولا:- إلغاء كل الاتفاقات العبثية ويوقف العمل بها فور تسلم رئيس الوزراء وتوضح بالنص حتى لايتم التلاعب بالألفاظ ( بيع ميناء الفاو كاستثمار وبيع ربع اراضي العراق كاستثمار.  الغاء اتفاقيات الربط الكهربائي مع السعودية ومصر والاردن لأنها عبثية وغير قابلة للتطبيق وتكلف البلد ثروة هائلة وبناء محطات داخل البلد. إلغاء مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة لان يوصل نفط العراق لإسرائيل ) واي مشروع سري يبدد ثروة البلد باي حجة . ثانيا:- إخراج المحتل وتنفيذ قرار مجلس النواب وبلا أي مراوغة وعليه ان يقدم طلب لدول العدوان بالخروج من أرض العراق لأنهم يمنعون اي اعمار ويدعمون الحركات الارهابية ويخلقون الفوضى بالبلد  ثالثا:- اعادة العمل بالاتفافية الصينية لاعمار البلد وارجاع أموال الصدوق وسحبها من الدول التي تم تقسيم أموال الصندوق عليها.  رالعا:- لا مساس بالحشد وتقيويته وتسليحة واعتباره جزء من القوات المسلحة كما نص القانون وتسليح الجيش العراقي بأحدث الاسلحة وإلغاء كل الاتفاقات العبثية مع بعض الدول لتسليح الجيش والسيطرة على الأجواء والتعاقد مع الدول المتقدمة خارج منظومة الامريكان وخصوصا الدفاع الجوي.  خامسا:-  إلغاء قرارات تجويع الشعب العراقي ومنها رفع سعر الدولار وإلغاء العقد الدولي مع صندوق النقد الدولي بابقاء سعر صرف الدولار خمس سنوات واستخدام الوفرة المالية لتغطية هذه القرارات الغير مدروسة والعبثية والحد من التضخم ووجوبا إحالة وزير التجارة للقضاء ومسائلته عن أموال البطاقة التموينية أين ذهب ؟ ووجوبا تعويض الشعب عن ضياع هذه الأموال ودعم المواد الاستهلاكية الضرورية فورا ( الطحين والزيت والرز والسكر ) وطبعا هناك أمور يجب إلزام رئيس الوزراء المرشح بها خطيا وعليه ان يقر بها علنا بخطاب قبل منحه الثقة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية يلزم بها الشركاء وتشكيل الحكومة يكون حسب الدستور .الوزير يمتاز بالكفائة والنزاهة وغير متهم بالفساد وليس عليه شبه وتكون الشبه سبب لابعاد اي مرشح لاستفحال الفساد والمحسوبية والمنسوبية  هذه اهم الثوابت واكيد هناك أمور أخرى ولكن إذا تم الالتزام بها من الشركاء والزموا أنفسهم بها والزموا رئيس الوزراء المرشح نكون قد تخطينا اهم عقبة ! وليس مهم حكومة أغلبية كما تسمى يجب أن يضبط إيقاع اي حكومة وابلاغ الشركاء بأنهم غير ملزمين بالاشتراك باي حكومة مالم بتم كتابة عقد بالثوابت الوطنية ويلزم بها الكل !    17/3/2022
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايام الحسم اقتربت 
هذا لكل غيور ووطني !
رعاة البقر من تكساس لشارع النضال  !؟
تراكمات الحرب الروسية الأوكرانية قد تقفل أبواب الحَل 
الحذر من الوقوع في شباك زعزعة الاستقرار النفسي
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
الخلافات تفتح الأبواب نحو الانتخابات المبكرة ..
من يحق له أن يكون زعيم التشيع وقائدآ للشيعة؟!
ولادة رئيس وزراء بين الفضاء الوطني وبين الكتلة الأكبر! 
الحضارة الخاتمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك