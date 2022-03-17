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الاتحاد اللا دولي المسيس لكرة القدم..!


حسن الحسناوي||

 

الاتحاد الا دولي المسيس لكرة القدم.

تفاجأ الجمهور العراقي بنقل مباراته مع المنتخب الامارتي لكرة القدم الى ارض محايدة!

في الوقت نفسه نشاهد الطائرات المسيرة  التي تسقط على السعودية و الامارات كسيل من المطر.

لم يحرك الاتحاد الا دولي المسيس ساكنا اتجاه تلك الطائرات المسيرة. بمنع المباريات في تلك الدول.

كانت هذه الحركة هي تحريك لمشاعر الجمهور العراقي.

ان الجمهورية الاسلامية هي السبب في ذلك.  وذلك لضربها محور الشر اسرائيل بصواريخ علوية مهدوية.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعية تعج بالكثير من المنشورات. اتجاه هذا الموضوع.  حيث طبل الكثير لذلك. حيث تناسو ان اسرائيل هي من بدأت بتلك الضربة وقد اعترفت بها.

ان موقف دول الخليج كان مخجلا كثيرا.

وهو الموقف الذي كان ملازم لدول الخليج.

تجاه هذا القرار المجحف تجاه الشباب العراقي. الذي فرح كثيرا عندما علم ان مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم سوف تلعب في العراق.

الجميع يعلم انه ليس لدول الخليج الرأي اذا لم توافق اسرائيل الشر عليه.

كل هذه المشاكل تجاه العراق هي للضغط عليه نحو التطبيع.

كلا والف كلا لأولاد الطلقاء.

كان الاتحاد الا دولي المسيس يمنع تدخل السياسة في الرياضة.

وقد غير رأيه غير عند حرب روسيا واوكرانيا. حيث منع روسيا من المشاركة بجميع الدوريات والكؤوس الرياضية.

وانحاز لاوكرانيا التي ولائها لامريكا واسرائيل.

هذه المواقف يسجلها التاريخ لان اولاد علي بن ابي طالب لن يخضعوا للذل والمساومة. من اجل مطالب دنيوية. لكن ما يحز في القلب هي عدم عدالة العالم مع الشعب العراقي. 

لكي يقومون بإرضاء امارات اسرائيل. عكروا مزاج الشباب المتعطش لتشجيع بلده.

كل الشعب العراقي متضامن و يده بيد المنتخب العراقي. لتحقيق الفوز على امارات امريكا واسرائيل.

سوف يفعلها الاسود كما فعلوها من قبل امام قطر امريكا واسرائيل.

وسيبقى صوت مدوي في آذان العملاء ودول الخليج الا عربي التي ساندت هذا القرار المجحف. على الشباب العراقي.

والصوت المدوي هو  قول امام الاحرار الحسين بن علي. عليه السلام.

هيهات منا الذلة.

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