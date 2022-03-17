الإعلام السياسي الموجه..؟

صدام الرويعي||

بواسطة الإعلام والدعاية الذكية المرئي والمسموع والقنوات التلفزيونية والفضائيات ¡¡¡

يمكنك أن تخترق العقول والتأثير في العقل الجمعي للناس وتوجية الأحداث واستغلالها نحو بوصلة معينة.

إذ يلعب الإعلام دور هام جدا في تشكيل الوعي والإدراك لدى، المشاهدين والقراء والمستمعين؛بل يمكن استخدامة بطريقة علمية ومنظمة ومخططة للتأثير على الجماهير بمختلف فئاتهم

بل يكون بمثابة المحرك والمسيطر على عقولهم.

فهذا ما يحدث في بلدنا العراق، حيث نرى ونشاهد كيف يقوم الإعلام المزيف والموجه باستغلال كل حدث من أجل توجية الجمهور نحو فكرة معينة من خلال التأثير على العقل الجمعي، وخير دليل على ذلك نقل مباراة كرة القدم بين منتخب العراق ومنتخب من العراق إلى الأردن.

حيث استغل الإعلام الموجه والقنوات الفضائية التابعة الى أحزاب سياسية معينة ، مثل قناة الشرقية ودجلة وغيرها من القنوات الأخرى ٠

للنيل من الاخوة المجاهدين وأبناء الحشد والجمهورية الإسلامية في ايران.

عندما يقلبون الوقائع ، ابناء الحشد والمقاومة قدمو الدماء الزاكيات من اجل الوطن والدين والمذهب وحمو الارض والعرض ، لم يبخلو بشي على الوطن، فالجود بالنفس أرقى غاية في الجود.

ونسى اويتناسى البعض كيف تتدخل السياسية بالرياضة وخير دليل على ذلك الأحداث والحرب الروسية الأوكرانية. كيف تدخلت أمريكا والاتحاد الأوروبي من اجل حرمان منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم ، بقرار سياسي وتحريض إعلامي بامتياز.

علما ان قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع التدخل السياسي والحكومي في كرة القدم.

اما بالنسبة لبلدنا العراق فالكل يعلم من هو رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ( البحريني سلمان ابراهيم ) . وهو من عمقنا العربي كما يتصور ويحلو للبعض تسميته، اي من دول الخليج وكيف إن قنوات مثل العربية والحدث الإماراتية إلى. ..... الخ.

ارادو توجية الاحدات نحو بوصلة معينة ، اي استغلال قصف اربيل وتضخيم الحدث إعلاميا نحو بوصلة معينة ضد الجمهورية الإسلامية في ايران، من اجل خلق فتنة أو فجوة.

أيها الإخوة الكرام يجب ان تكون لدينا البصيرة لنفرق بين الصالح والطالح ، السعودية تقصف يوميا وإسرائيل تقصف يوميا والإمارات تقصف يوميا . إذن لماذا لانشاهد الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي يمنع من اقامة المباريات هذة الدول على أراضيها، ام انها تقصف( بل نوى التمر ) وليست صواريخ ٠ انه الإعلام الموجة يا سادة ٠ بالمناسبة روسيا قصفت منطقة نووية في اوكرانيا، لماذا لم يتم ايقاف كرة القدم في قارة أوروبا فهي أخطر شي على حياة البشر.

اخي القارئ الكريم أنه الإعلام الموجة للعقل الجمعي نحو بوصلة معينة ومحاولته شيطنة دول واشخاص معينين ، للسيطرة على عقولهم فالاعلام سلاح فتاك يمكن أن يقلب الأحداث رأسا على عقب.

وان يتحكم بمشاعر وعواطف الناس من اجل تحقيق غايات وأهداف سياسية معينة.

واخيرأ أتمنى من الاخوة القراء الكرام، ان يكونو اصحاب بصيرة وان لاينجرفو وراء الإعلام المضلل ، والذي أصبح معروفا لدى الكثير من ابناء العراق الغيارى ٠

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