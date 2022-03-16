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فنتازيا نقاشية ..!

90 2022-03-16

 

جهاد النقاش ||

 

١- القصف نوعان: قصف يعزز السيادة وهو التركي، وقصف ينتهكها وهو الإيراني/ فنتحالف مع الحلبوسي والخنجر، ونهجر الإطار!

٢- مسؤول معروف يشغل جهاز امني بنشر إنجازات الحكومة / يكلك أحسن ما كاعدين! 

٣- المحلل أمير الموسوي ممنوع من الظهور على القنوات لمنع التحريض على العنف/ بس عادي علي حاتم سليمان! 

٤- ما يصير ضرغام يجي لبيت نائبة ويستحق ينضرب على راسه/ بس عادي نائب من كتلة معروفة يهدد نائبة بالقتل!

٥- كورونا انوب أومكرون انوب أوكرانيا/ كلشي ولا نوصل لكوريا!

٦- رئيس النواب سني، ورئيس الجمهورية كردي، ومتانين رئيس وزراء شيعي/ ويكلك مو محاصصة!

٧- أول إنجاز للجنة تقصي الحقائق أنها دخلت أربيل بلا كفيل/ هذا مو انجاز!

٨- من قتل من الجيش العراقي في عملية الأنفال ضد الكرد، وغزو الكويت مو شهيد/ لأن هذني مو ضد إيران!

٩- (الفورمولا 1) لا تقيم سباقاتها إلا في البلدان التي تراعي حقوق الإنسان/ فاختارت البحرين وقبلها السعودية!

١٠- مذكرة احتجاج للسفير الإيراني بسبب القصف، واستقبال للسفير التركي من قبل قيادة سياسية مهمة في بغداد/ من نكلكم القصف قصفان حسب القاصف ما تصدكون!

·        سؤال الفنتازيا: هل تعتقد بوجود علاقات بين بارزاني وإسراىيل؟

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