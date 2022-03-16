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الحالة النفسية والمشاعر عند الانسان


  محمد المحمود   الوحدة هي فقر النفس أمّا العزلة فهي ثراؤها. حين يخبرونك عن جهاد النفس الحقيقي، أخبرهم أنّ أصدق جهاد هو قدرتك على أن تبقي هذا القلب نقياً صالحاً للحياة الآدمية بعد كل تلك المفاجآت والعثرات والانكسارات والهزائم. أسوأ أنواع الخداع، خداع النفس. الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك، وعزة النفس هي أن تأخذ أقل ممّا تحتاج. السعادة المفرطة، كالحزن تماماً تضيق بها النفس إن لم نشارك بها أحد. الفقد، زوال جزء من النفس. النفس الظالمة هي التي تبحث عن مصلحتها فقط، وهذا على حساب مصالح الآخرين. خالف هواك فإنَّ الهوى، يقود النّفسَ إلى ما يُعاب. الحضارة الأصيلة لا تنبت إلّا في حقل النفوس المهذبة الأبية، ولا تنبثق إلّا من صميم الروح. كل ما يوجع النفوس الحساسة في هذا العالم هو سوء التفاهم. لا الفقر يستطيع إذلال النفوس القوية ولا الثروة تستطيع أن ترفع النفوس الدنيئة.   ‏“أجعل لنفسك عمراً لاينتهي بأعمالك الطيبة، بأخلاقك الحميدة، بروعة إبتسامتك ببساطة روحك، بصدق مشاعرك بنقاء قلبك   ليكن لك ذكرى في كل مكان مررت عليه.”
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