القيادة و القائد 

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علي الفارس || معرفة مفردة (القائد) اسم فاعل مشتق من الفعل (يقود) الذي ينطوي من الناحية الدلالية على عمل وحركة Motion Verb) ) ..اذن ما هوه منصب القيادة ؟ منصب القيادة هو منصب تكليفي’ وليس منصب تشريفي’ القائد يعمل ويضحي’ ويتحمل أكثر من الأخرين ويقف في كل مهمة ويشرف على تنفيذها ويساعد الأخرين للوصول وتحقيق النجاح ولا يمل ولا يكل وليس القائد كالمدير’ يعطي الأوامر وينتظر التنفيذ. بدون أن يفعل شيء بالعكس القائد يشارك في فعل كل شيء ويجب أن يكون على علم بكل ما يحدث وأن يكون متواجد معهم أثناء العمل وبكل الخطوات هوة متواجد. اذن. مهما كانت مواقفنا ومعتقداتنا لابد لنا ان نقر ببطولة القائد الصامد امام اعداءه مهما كانت قوته بالنسبة الى اعداءه ومقياس البطولة هو الارادة بالتضحية من اجل المعتقد والحب للأرض والجماعة ’بحيث هنالك دراسة على مليون ونصف شخص على مستوى العالم تم سؤال أي المهارات تراها تدل على القائد وكانت من اهم هذه المهارات وجود الذكاء ( القدرة على تسيير الأمور وتحقيق الأهداف بطريقة مبتكرة وامتلاك الذكاء الاجتماعي والعاطفي والشخصي’ الذي يجعل لديه القدرة على رؤية المجتمع والتواصل معه ومعرفة ما يمتلك من مهارات ونقاط قوة وكيفية استغلالها وكيف يعالج نقاط الضعف ويستعد للفرص لاستغلالها والاستفادة منها بصورة صحيحة ’ ولدية الخبرة على ان يؤمن نفسه من المخاطر ) .. وليس فقط الاتكال على الاخرين من اجل تحقيق الهدف.. القائد (Leader ) هوه الذي يصل الى موقعه كالسيل الدافق وله مقبولية وحب واحترام حقيقي لا يوصف وعلى نطاق واسع داخل وخارج مجموعته وقوة ارادة واضحة للاعيان. ومن مميزات القائد انه لا ينفرد دائما بصواب رأيه’ بل يستمع دائما الى اراء الاخرين ويتعامل مع الجميع المحيطين به دون تميز كل حسب وظيفته ويتحلى بالموضوعية ولابد ان يكون مستمع جيد ولنا في رسول الله (ص) وآل بيته المثل الاعلى. وفي عصرنا هذا شهدنا عدد من القادة العظام المرموقين على سبيل المثال لا الحصر اذ لابد لكل فرد سواء اكان قائدا في الجماعة او فردا عليه ان يمارس المهنة او العمل الذي يحبه ويختاره من اجل العيش في المجتمع. وعندما يصعد الى موقع القيادة علينا قياس ادائه وما ينتجه من اعمال وافعال تصدر وتدل على القيادة.. وعلى قدر يتزعم القائد ايضا النشطات السلمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النشطات غير الحربية ايضا بالإضافة الى متعلقات القيادة اليومية شأنه في ذلك شأن اي فرد في جماعته... خلاصة القول كل كفاح مسلح’ او غير مسلح تقوم به الجماعة بحاجة ماسة الى ذلك الكيان والعقل المدبر لإنجاز وانجاح العمل وتحقيق الاهداف وهو ما درجنا على تسميته ب (القائد)