المقالات

الإستعمار والإستثمار


 

علي الأشرفي ||

 

·        ما الفرق بين الإستعمار، والإستثمار؟

·        ما حقيقة إستثمار بادية السماوة العراقية؟

مما لا يخفى على الجميع، ان الإستعمار، كان في بداية الامر، هو قيام دولة قوية إقتصاديا، بمساعدة دولة ناشئة، فتقوم بإعمارها، وإنشاء البنى التحتية الخاصة بها، لكن بكل التجارب الإستعمارية السابقة، قد تحولت الدول المُستعمرِة، الى مسيطِرة، حتى انها تدخلت بشؤون الدولة المُستعمَرة، وسيطرت على مصادر القرار فيها.

فبعد أن يسيطروا على الإقتصاد، سيسيطروا على السياسة، والثقافة، وحتى الفكر، فيتحول هذا الإستعمار، الى إحتلال بارد، او مسلح إن اقتضى الأمر، والمرحلة اللاحقة، تكون شراء المساحات الفارغة، وبناء المستوطنات، وكل هذا لا يحق للشعوب إلا قبوله، لان من يريد هذا مسيطر على مصادر القرار.

واكثر دولة عملت بهذا هي فرنسا، حتى وصل بها الامر ان تفرض لغتها، على الدول التى تسيطر عليها، وقد عرفت بالفرنسة، وجعلتها اللغة الرسمية، في دول المغرب العربي، ومن يتكلم بلغة اخرى، غير الفرنسية، يقطع لسانه، هذا غير الاستعمار الانكليزي والامريكي والاوربي.

أما الاستثمار، فهو لا يختلف كثيرا، عن الاستعمار، لكنه لغاية الان، في بدايته، عمل اقتصادي، مع تدخل سياسي، وزرع الادوات، والنفوذ، في جسد الحكومة، وللاسف وجد الثغرة التي سيدخل منها.

فقبل ايام قليلة، اجتمع مسؤول رفيع المستوى، في الحكومة العراقية، مع شيوخ عشائر محافظة المثنى، واخبرهم بأن حكومة الجزيرة العربية، ستقوم بإستثمار بادية السماوة، وعليهم اخلائها، فكأنه يأمرهم، ولا يطلب موافقتهم.

رداً على هذا قام بعض الشيوخ، مع أبناء قبائلهم، وعشائرهم، بالتظاهر  وسط مدينة السماوة معبرين عن رفضهم، وغضبهم،

فهذه ارضهم، وهم اولى بإستثمارها، خاصة بعد أن تسائل أحدهم، أين ستذهب الأرباح من هذا الإستثمار؟

هل ستكون مفخخات؟ تستخدم لقتلهم؟ فكلنا يعرف ان من يريد أن يستثمر الآن، هو نفسه من قتلنا، وأدخل السيارات المفخخة، والأحزمة الناسفة،

ألم يكتفوا بما حصدوه من أرواحنا؟ فيردون قتلنا مرة اخرى، بإستثمارهم هذا؟

والسؤال الاهم هنا، اين الاصلاح والمصلحين من هذا؟ ايعقل ان يتمخض الجبل، فينجب فأرا.

ــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدين المشوه وراء حاكمية الغرب 
سأكون نداً لك ياعلي..!
القيادة و القائد 
الإستعمار والإستثمار
هراء شهادة عسكر حقبة صدام الجرذ.!
أوكرانيا وكرردستان..اوراق الصراع الدولي المحترقة..!
هل تخلت واشنطن عن تل ابيب في أربيل وفيينا ،،؟
تلعفر ومعضلة تحويلها إلى محافظة..!
التنمر في مجتمعنا
تعددت الروايات والشيطان واحد ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك