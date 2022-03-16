التنمر في مجتمعنا

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علي الصالحي || -التنمر هو ظاهرة منتشرة في عصرنا هذا خاصة في المدارس، كذلك تلقى هذه الظاهرة اهتمام واسع من قِبل العديد من الأشخاص حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن تلك المشكلة قد تعد سببا من أسباب كره بعض الطلاب الدراسة والذهاب إلى المدرسة. -وقد يتعرض معظم الطلاب على مستوى المدارس إلى التنمر والوحشية في التعامل ومن الممكن ألا تقتصر ظاهرة التنمر على الطلاب فقط بل قد تصل إلى حد المدرسين من خلال إطلاق بعض المدرسين الشتائم على الطلاب أو السخرية من كلامهم أو ملابسهم، ومن الممكن أن يكون التنمر ظاهرة قديمة، كذلك من الممكن مواجهتها والقضاء عليها. -أيضا تحتاج هذه الظاهرة إلى تكاتف الأسرة والمدرسة وأيضا المجتمع مع بعضهم البعض للقضاء على التنمر لأنه من الممكن أن يؤدي إلى الانحراف في سلوكيات الشخص المتنمر، كذلك من الممكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى تحول كامل في شخصية الضحية قد يتحول من شخص ضعيف ومسالم إلى شخص ذو سلوكيات عدوانية والعكس صحيح. -لذا لابد من التخلص من التنمر بشكل سليم ومنظم، أيضا يجب تربية أبنائنا منذ الصغر على احترام بعضنا البعض أيضا تربيتهم على الأخلاق الكريمة والبعد عن التنمر مهما كانت الأسباب والله ولي التوفيق.