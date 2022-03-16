المقالات

اتعظوا يا أولي الألباب

49 2022-03-16

وليد الطائي ||

 

 أنهم يحرفون الكلام ليس من باب عدم الفهم،

بل لأنهم بارعون في قلب الحقائق ومسخها ومن ثم عرض الأمور بطريقة معوجة فالتحريف ليس لفظي فقط بل ومعنوي أيضاً، يؤسفنا أن تتحول البرامج العراقية في بعض القنوات الفضائية المعروفة لدى المطلع بمشاريعها السياسية، مدافعة عن الوجود الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي والتركي في شمال وغرب العراق،الصحافة الإسرائيلية والأمريكية والغربية والأوروبية، كلها تعترف وتؤكد هناك موقع تدريب إسرائيلي تم استهدافه في شمال العراق، بصواريخ إيرانية، فضلاً عن أن بعض الزعامات السياسية تمتلك معلومات دقيقة عن التواجد الإسرائيلي، في أربيل وبحماية مسعود بارزاني وحزبه، الذي يسرق النفط العراقي ويذهب به عن طريق الأراضي الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 ومن خلال عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، عبر الموانئ التركية، الموساد تعرض إلى قصف صاروخي رداً على تجسسهم على الأراضي الإيرانية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في تصريح صحفي لن ننسحب من قاعدة عين الأسد، وسنراقب إيران من هناك، تركيا تقصف وتحتل أرض شمال العراق، وتنصب القواعد العسكرية، ولديها نية بالاستحواذ على نفط كركوك، إسرائيل لديها محمية في أربيل، كل هذا ولم نسمع عويل وصراخ وبكاء أصحاب الوطنية المثقوبة، لكنهم صرخوا وهرجوا

وارتفع عويلهم، لأن المحمية الإسرائيلية تعرضت إلى قصف، ولو اتاحة لهم الفرصة لاقاموا مجالس العزاء على مقتل ضباط الموساد.

ترتفع الهرمونات الوطنية عندما يتعرض الإحتلال الأمريكي في العراق إلى القصف الصاروخي،

اذا قصفت إيران قالوا انتهاك للسيادة والقانون،

واذا قصفت فصائل المقاومة العراقية، قالوا انتهاك للقانون واعتداء على البعثات الأجنبية وينفذون اجندات خارجية وهؤلاء مليشيات خارجة عن القانون ويجب محاسبتها، اما اذا يتعرض مطار بغداد الدولي، إلى قصف صاروخي أمريكي ويغتال قادة النصر، وتقصف مقار الحشد الشعبي، ومشاجب سلاح الشرطة الإتحادية ومقار الجيش العراقي، ويقتل رجال الحشد الشعبي المرابطين في الحدود العراقية السورية، ويقصف مطار كربلاء، فهذا لا يعتبر انتهاك للسيادة المنتهكة، ولا يعتبر تجاوزا على القوانين الدولية والمواثيق الورقية، وأصحاب الهرمونات الوطنية، تضيع ألسنتهم، وتختفي وجوههم من القنوات الفضائية، ويغيب الحديث عن السيادة والدستور والقانون الدولي، والمواثيق الورقية، (وتغلس القنوات الفضائية) ويصمت المغردون

التأريخ لا يرحم وادعوا المتباكين على الأجنبي

أن يراجعوا مواقفهم، لأن الإحتلال سيزول من أرض العراق حتما بسواعد رجال المقاومة العراقية وهذا قرار غير قابل للنقاش والمساومة،

وأمريكا تتخلى عن عملائها عند المصاعب والشدائد، وهذه أفغانستان ما حصل مع العملاء ليس ببعيد واصبحت عبرة يتناقلها الأفغان، والأحتلال لن يدوم لكم، فاتعظوا يا أولي الألباب.

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تعددت الروايات والشيطان واحد ..
القضاء والناس، وما هو أعظم ..
اتعظوا يا أولي الألباب
 الكويت تنتهك السيادة العراقية ..!
يظن الوغد المأجور أنه يحسن صنعآ..!
اربيل..الابن العاق للعراق..!
الفقر المادي في العراق..!
السعودية تعدم الضحية والمجرم في آن واحد..!
أبطال التفاهة..!
الحرب بين الرذيلة والفضيلة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك