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احداث عالمية هي مقدمات لمعركة هرمجتون.


 

حليمة الساعدي ||

 

اعتقد ان ما يحصل في العالم اليوم بداية تفكك وانهيار لحلف الناتو الحليف الاستراتيجي للكيان الاسرائيلي خصوصا بعد تكرار سيناريو الخيانات الامريكية لحلفائها والتنصل عن وعودها  والتخلي عنهم ساعة الضيق والشدة بعد ان توهمهم بانها الحليف الاوحد الذي يقاسمهم المصير المشترك.

فبعد العراق وافغانستان نجدها اليوم تعيد ذات السيناريوا مع اوكرانيا مما جعل الكثير من الدول الاوربية تعيد التفكير بمسألة الثقة بينها وبين الولايات المتحدة لدرجة انها لم تعد تلتزم بقرارتها ومواقفها تجاه روسيا خصوصا في مسألة العقوبات. والحال اسوأ بالنسبة للكيان الصهيوني الغاصب فقد تزعزع وتصدع عالميا وابدى مخاوف ولم يخفي رعبه من الآلة الحربية الروسية مما دفع به الى ان طلب من الرئيس الاوكراني زيلنسكي  الذي يدين بالديانه اليهودية والحامل للفكر الاسرائلي والمنتمي لهذا الكيان القبول بالشروط الروسية.

رغم ان الحكومة الاسرائيلية نفت هذا الامر لكن جميع المؤشرات تشير الى انها طلبت ذلك.

اسرائيل بدأت تنهار من الداخل فشعبها الذي انقسم الى معسكرين اوكراني وروسي نشب بينهما قتال دموي وقتلى بالعشرات مؤشر اخر لقرب انهيار هذا الكيان ودليل ذلك انها لم تنبس ببنت شفه عن الضربات النجلاء التي تلقتها خلال اثني عشر صاروخ باليستي استهدف مقارّ له في كردستان العراق. ولو كان هذا الكيان الغاصب بالقوة التي يصفها الاعلام اليهودي والغربي فلما لا يرد على كل هذه الضربات واللكمات التي اخذ يتلقاها من كل جانب ومكان. ان هذه الاسطورة الخيالية التي كانت ترعب دول الشرق الادنى والاقصى والشرق الاوسط تعرت ودنى موعد محوها من على وجه الارض بحسب النصوص الاكيدة التي ورثناها عن المعصومين عليهم السلام. وما ارى هذه الاحداث الا مقدمات لمعركة هرمجدون المباركة.

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