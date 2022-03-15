چوچة كباب ! 

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باقر الجبوري || في لقاء مع النائب الكردي عماد باجلان !! النائب الكردي ولإحراح الشيخ الصيهود من كتلة ( دولة القانون ) بحجة ان إيران مسيطرة عالعراق وعلى الاحزاب الشيعية سأل مقدمة البرنامج ( سحر عباس ) وطلب منها أن تسال الشيخ عن موقفه من الجنود العراقيين الذين قتلوا في قادسية ( عبود الثانية ) فقال متحدياً ( أتحدى الشيخ الصيهود أن يقول أن الجنود العراقيين الذين أستشدوا بالقادسية هم شهداء ) صدگ موخوش سالفة !! بصراحة أريد اعرف صواريخ إيران ضربت الموقع الاسرائيلي وبس ! لو نزلت على مركز الفهم بدماغ الاكراد العملاء لاسرائيل ! المهم .. معنى كلام هذا الكردي أنه يريد من الشيعة أن تعترف أن الي كتلوا الأكراد من الاطفال والنساء والعجائز والشيوخ في حلبچة أو في معارك الأنفال أو الي شاركوا بإبادة الأكراد وتهجيرهم او حبسهم او دفنهم ابادية السماوة وكل هذه الحوادث والجرائم موثقة وكانت أثناء القادسية ! يعني يريد يگول أن هؤلاء الجنود والضباط هم من الشهداء !!! زين هاي شلون ترهم ! يعني إذا كان جيش صدام شهداء فالمفروض يكون الشهداء الاكراد مو شهداء ! وعليه فالواجب إيقاف المليارات الي تروح لجيوب حرامية كردستان بسبب هاي السالفة !! الكاكا يدري لو مايدري !! زين يدري الكاكا أن صدام حسين أعترف قبل سقوط بغداد بشهر أن دخول العراق بالحرب ضد إيران في عام 1980 كان بدفع من السعودية وبعض دول الخليج لتخريب العراق وإيران !!! خالي ... هذا كلام صديم مو كلامي !! يعني سالفة حرب ايران مو سالفة وطن ولاقومية ولاتفجيرات الجامعة المستنصرية ولاحزب دعوة ! السالفة كلها بدفع من السعودية الوهابية العميل الاول لاسرائيل وأمريكا بالمنطقة وضحكت بيها على صدام حتى يحرگ إيران وتاليها طلع منها خسران وصارت كل خسائر الحرب براسه حسب قرارات الامم المتحدة ! ومثل ما ضحكوا عليه بالقادسية رجعوا ضحكوا عليه مرة ثانية بسنة 1990 ودزوله السفيرة الامريكية حتى تنطيه رسالة البيت الابيض بخصوص الكويت وفحواها ( فوت بيها وعالزلم خليها والبيت الابيض ماله علاقة بيها ) لحد مادخل راسه بالخرج وعلى گولة أهلنه ( انحصر حصرة الچلب ) لحد ماصارت الشردة بفلس من الكويت !! وهم گولوا شهداء حبيبي !! يعني إذا كان الحسين ( ع ) خارجي ويزيد امير المؤمنين ! فالباقي كلش عادي ! وارجع ازيدك مم الشعر بيت ! إذا جيش صديم كانوا عندك شهداء فالمجاهدين الي قاتلوا نظام صدام يعتبرون عملاء مو صحيح لو مو صحيح ! لاحبيبي أكيد صحيح هذا حسب كلامك كاكا !! وهذا يعني أن جماعتك ( البرزانية ) وغيرهم الي كنا نسميهم سابقا ( عصاة ) من الي كانوا يقتلون بالجيش العراقي كانوا عملاء حسب تصنيفك العملائي وهم اول العملاء لان قاتلوا جيش نظام صدام ! ادري وين لگيت هاي الكلاوات كاكا ! شنو فقدت الذاكرة بسبب الضربة الايرانية لو شنو ! أدري ماتگلي شووورطك !! دروح نام كاكا وتغطه زين خاف ايران ترجع تضربكم ضربة ثانية وتسويكم جوجة كباب ! وتسبحون على خير كاكا .....