انفصال اقليم كوردستان



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

عبد الرحمن المالكي || انفصلت المحافظات التي تحوي على المكون الكوردي وهي ثلاث محافظات كل من العاصمة اربيل و السليمانية و دهوك ، في 4 يوليو 1992 م بعد ان كانت تطالب بحكم ذاتي وقعت عليه في عام 1970 م ،فما هي الاسباب والدوافع التي ادت بالكورد انذاك الى اللجوء الى الحكم الذاتي ؟ اولا : الفكر والتوجه السياسي القومي انذاك كان من ابرز الاسباب التي دفعت الكورد بالاعتزاز بقوميتهم . ثانياً: الاقصاء الذي تعرض له الكورد في تلك الفترة فضلاً عن الابادات الجماعية ومنها حلبجة والانفال. ثالثاً : السياسة الدكتاتورية الحمقاء التي كانت مسيطرة على العراق ومقدارته و والتي كانت تتلاعب بالارواح حينما تزج الشعب في الحروب تارة و هدر الاموال في بناء القصور والامتيازات تارة اخرى والشعب يعيش في ازمةٍ اقتصادية كبيرة. كل تلك الاسباب دفعت المكون الكردي الى المطالبة بالانفصال ، ولكن ما بعد 2003 لماذا الكورد منفصلين ويتمتعون بحكم فيدرالي ذاتي ؟ فهل المعاناة التي واجهوها مازالت موجودة في وقتنا الحاضر الامر يدفعنا الى التفكر قليلاً فمن المفروض ان يصوت الشعب الان الى عودة الاقليم للمركز وان يسعى السياسيون العراقيون من اصحاب المواقف الوطنية النبيلة الى ذلك.