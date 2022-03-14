عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
المقالات

واكثرهم للحق كارهون..!


 

حيدر المطوكي |||

 

خلال 24 ساعة على القصف الايراني لأربيل ، تركيا تقصف شمال المحافظة والمجلس الوزاي للأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا، للبحث في الاعتداء الذي استهدف محافظة اربيل .

لماذا لم يتم بحث الاعتداء التركي في المجلس الوزاري للأمن الوطني ولم نشاهد اي ضجة اعلامية غلى منصات التواصل الاجتماعي للقصف التركي لشمال العراق .

في هذه القضية بالذات  بان الحقد العربي  على الجمهورية الاسلامية الايرانيية مع العلم  ان الدولتين قامتا بنفس العمل هو الفصف على شمال العراق لكن الفرق اين ، الجمهورية الاسلامية قصفت مواقع تجسسية لكيان له  عدت مطامع في الشرق الاوسط ويعتبر العدو الاول للأسلام والمسلمين في العالم ولم يتأذى اي مواطن عراقي من هذه الضربة  كانت الضربة موجه بصواريخ دقيقة جداً ، بينما تركيا قصفت قرى وناس ابرياء ليس لها اي ذنب بما يقوم به حزب العمال الكردستاني حسب الادعاءات التركية .

حيث لاحظنا ان منصات التواصل الاجتماعي تعج بالسباب والشتم ضد الجمهورية الاسلامية وهذا الكم الهائل  من الاتهامات في القنوات الاعلامية ، مالكم ياسادة وكيف تحكمون ، هل هي عقدة النقص تجاه دولة لم تركع بالرغم من 35 سنة حصار وأقسى نظام عقوبات عرفتها البشريه، بل خرجت منتصرة وأجبرت العالم على قبول برنامجها النووي؟

هل هو لأن الجمهورية الاسلامية اليوم وبرغم الحصار أصبحت قوة إقتصادية وقلعة علمية وصناعية وعسكرية ترسل الأقمار الاصطناعية للفضاء وتصنع طائرات دون طيار وتصمم صواريخ عابرةً للقارات؟

للأسف، لا يوجد أدنى شك في أن هذا الانهيار العصبي و الهستيري ضد ،الجمهورية الاسلامية الايرانيية مصدره الرئيسي هو الشحن والتحريض الطائفي الوهابي من قومٍ عُصارة علومهم وإنتاجهم في آخر مائة عام هي رسائل الدكتوراة في الجنس والحوريات وقتل تارك الصلاة والثعبان الأقرع ورضاع الكبير ومجامعة الزوجة الميتة وتحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم ووجوب تضييق الطريق عليهم وعدم جواز الترحم على موتاهم وشرب أبوال الإبل وزواج القاصرات وجهاد النكاح وصحة دوران الأرض والفرق بين الفساء والضراط … بينما تحتل الجمهورية الاسلامية المركز الأول عالمياً في أبحاث وتجارب الخلايا الجذعيه، وبينما تعزف أوركسترا طهران الموسيقى الكلاسيكيه في كنائس أوروبا

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ويسألونك عن السيادة فعلمها عند الله،!
واكثرهم للحق كارهون..!
كيف ستولد الحكومة العراقية ؟!                                               
الكيان السعودي بين اعدامات الداخل ومفخخات الخارج..هكذا يُباد الشيعة!!
يجب تأديب الأقزام والعملاء..
قصف الإرهابيين خارج حدود الدولة
ضربة اربيل ورئاسة الجمهورية واسرائيل
فنتازيا نقاشية
العلاقات الاسرائيلية - الكردية
منظمة حقوق الانسان تنظر بمكيالين
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك