قصف الإرهابيين خارج حدود الدولة

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حازم أحمد فضالة || سبق للدكتور العبادي (رئيس وزراء العراق السابق) أن وجه القوات المسلحة (القوة الجوية) بقصف الجماعات الإرهابية وهي (داخل الحدود السورية)، حدث هذا أكثر من مرة؛ إذ قصفها في شباط 2017، وكذلك في نيسان 2018! وكانت تلك الجماعات الإرهابية داخل سورية وليس العراق! إذ نشر المكتب الإعلامي للسيد العبادي في حينها بيانًا ذكر فيه: (بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق) وقال كذلك: (تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية… ) انتهى الاقتباس. ألم يقل الكاظمي قبل أيام، إنه ساعد القوات الأميركية في القضاء على زعيم داعش (أبي عبد الله قرداش) داخل الأرض السورية! القضاء على الإرهاب الصهيوني مُرَحَّب به، بالصواريخ الباليستية الدقيقة، والمُسيَّرات الدقيقة، فالشعب العراقي يرفض أن يكون ذليلًا لدى الأميركي والإسرائيلي مثل حكومات السعودية والإمارات والبحرين وغيرها.