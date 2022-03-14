فنتازيا نقاشية

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جهاد النقاش || ١- تغريدة قبل التحالف: على أربيل منع التجمعات الإرهابية الصهيونية/ بعد التحالف: يجب التحقيق بوجود تجمعات للصهاينة! ٢- يجب منع إيران من القصف لأنتهاكه السيادة/ فعلا لأنه واجب العراق! ٣- مقدساتنا الكاظمية والنجف وكربلاء وسامراء/ والطريق لمصيف صلاح الدين! ٤- العبادي: قصف أربيل غير مبرر أيا كانت الجهة المستهدفة/ هذا إن لم يكن القاصف تركيا! ٥- أمريكا تدين قصف أربيل وتعتبره انتهاكا للسيادة/ يقصدون السيادة الأمريكية! ٦- مديرو أقسام العتبة يتلقون دورات تطويرية في الإمارات/ رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. ٧- يريدني اصدك بارزاني اللي لهسه ما عرفوا منه حجم واردات النفط/ واجذب إيران! ٨- برنار ليفي صحفي صهيوني كان موجودا قرب مسعود أثناء التصويت على الانفصال/ لتعليمه قيمة الأغلبية الوطنية! ٩- السعودية تعدم أربعين من أهالي القطيف بتهمة المعارضة/ واحنه نطعم انتحارييهم في سجن الحوت! ١٠- تره تغريدات الجماعة حرصا على دماء الأبرياء/ حتى اسأل راس ضرغام! سؤال الفنتازيا: اذا اكتشفت اللجنة وجود مقرات لإسراىيل بالشمال، فما سيكون مصير التحالف بين بارزاني والحلبوسي؟