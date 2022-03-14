فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش ||
١- تغريدة قبل التحالف: على أربيل منع التجمعات الإرهابية الصهيونية/ بعد التحالف: يجب التحقيق بوجود تجمعات للصهاينة!
٢- يجب منع إيران من القصف لأنتهاكه السيادة/ فعلا لأنه واجب العراق!
٣- مقدساتنا الكاظمية والنجف وكربلاء وسامراء/ والطريق لمصيف صلاح الدين!
٤- العبادي: قصف أربيل غير مبرر أيا كانت الجهة المستهدفة/ هذا إن لم يكن القاصف تركيا!
٥- أمريكا تدين قصف أربيل وتعتبره انتهاكا للسيادة/ يقصدون السيادة الأمريكية!
٦- مديرو أقسام العتبة يتلقون دورات تطويرية في الإمارات/ رحم الله من جب الغيبة عن نفسه.
٧- يريدني اصدك بارزاني اللي لهسه ما عرفوا منه حجم واردات النفط/ واجذب إيران!
٨- برنار ليفي صحفي صهيوني كان موجودا قرب مسعود أثناء التصويت على الانفصال/ لتعليمه قيمة الأغلبية الوطنية!
٩- السعودية تعدم أربعين من أهالي القطيف بتهمة المعارضة/ واحنه نطعم انتحارييهم في سجن الحوت!
١٠- تره تغريدات الجماعة حرصا على دماء الأبرياء/ حتى اسأل راس ضرغام!
سؤال الفنتازيا: اذا اكتشفت اللجنة وجود مقرات لإسراىيل بالشمال، فما سيكون مصير التحالف بين بارزاني والحلبوسي؟