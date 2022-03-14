باجة الشعب (حديث الكوستر)

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د. قاسم بلشان التميمي || فرحان الغضبان سائق الكوستر قال للعبرية (عمي اليوم الدنيا باردة)، فقال له احد الركاب ويدعى ابو حقي ( والله يابه هذا البرد يكون واحد ياكل باجة)، فقال فرحان الغضبان للركاب ( على ذكر الباجه ، وصلني كلام انه احد المسؤولين الكبار عزم بعض المسؤولين ايضا كبار على تشريب باجه ، ومن قدم الباجه قالوا له ، يابه شو هاي الباجه ما عدها عيون ، فقال لهم المسؤول الكبير ، يابه هاي الباجه مال الشعب !! ، والشعب اعمى ما عنده عيون ، لانه لو عنده عيون جان شاف بوكاتنه وفسادنه، فقالوا له المسؤولين زين ، شو لسان هم ماكو ، فقال لهم المسؤول الكبير هو الشعب أخرس وماعنده لسان ، واكيد باجة الشعب مافيها لسان ، لأن الشعب لو عنده لسان جان تكلم وفضحنا ، فقال له مجموعة المسؤولين ، ماشي كلامك ، شو مخ ماكو في باجة الشعب، فقال لهم هو الشعب لو عنده مخ كان من زمان طيح حظنا وحظ الخلف الخلفنه، فضحك جميع المسؤولين وقالوا ، تسلم باجة الشعب ، التي لم يبقى منها غير الهيكل العظمي، وانتهت حلقة الكوستر لهذا اليوم على امل ان يكون لباجة الشعب عيون ولسان ومخ.