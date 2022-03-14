عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
المقالات

السيادة الفيسبوكية 


  عباس زينل||   الدولة القوية ذات سيادة وكرامة، لا تأتي بالأمنيات ولا بالدعوات ولا بمنشورات فيسبوكية. السيادة تحتاج إلى عزم وإرادة حقيقيين، إرادة شعبية قبل الإرادة السياسية، فالشعب هو مصدر السلطات كما ينص الدستور العراقي. على ذكر الدستور العراقي فالمادة 201 من موادها تنص على "يعاقب بالإعدام كُل من حَبّذ أو روّج مبادئ صهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أيّ من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". فالشعب الذي يبحث عن السيادة؛ عليه تحقيقه في داخل بلده أولًا، الشعب الذي يندفع فيسبوكياً ليبحث عن السيادة؛ عليه الضغط على حكومته، لكي تضغط على الإقليم ويطلب منه إحترام إرادة بغداد المركز. الشعب الذي يستنكر قصف ايراني، والذي كان ردًا على الاستهداف الذي طالهم من نفس الموقع ومقار الموساد  وقتل جنود اثنين ايرانيين، ولا يحرك ساكنًا تجاه هذه المواقع والمقرات الاسرائيلية؛ عليه ان يصمت ولا يتحدث عن السيادة. فوجود مقرات للموساد داخل أراضي عراقية، ومنها يتم استهداف دول الجوار؛ فهذا أمر مرفوض بالعرف الدولي والداخلي وحتى الاخلاقي والديني والاجتماعي. الكيان الصهيوني نحن لا نعترف به كدولة؛ كيف به يأتي بكل وقاحة يستهدف جارتنا التي تجمعنا معها الاف المشتركات. ملاحظة/ 1-لم أتحدث عن التواجد الامريكي وانتهاكاتها السافرة للسيادة العراقية ولا عن الاحتلال التركي في الشمال تحدثت عن قضية عقائدية قبل ان تكون سياسية واستهدافًا للسيادة، قضية التواجد الصهيوني في العراق. 2- الخطاب للشعب لان الحكومة التي تعلم بوجود مقرات للموساد، وتستهدف جارة عزيزة وكريمة ولا تتخذ اجراءً لمنع ذلك، ثم تستنكر الرد الايراني على هذه المقرات وتصفه بالاعتداء؛ فهي مشتركة بجريمة التواجد  الصهيوني وعميلة أيضًا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفحاتٌ من الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ (2)
أ يحق لكم الإدانة..؟!
الحرب السيبرانية..
"دكمة" بوتين..!
قتل لعقيدته..!
اتريد فيل تاخذ أرنب 
السيادة الفيسبوكية 
الامام علي الاكبر "ع".باب الله 
حلم الإنتصار على الله..!
ملاحظات على منحة ١٠٠ الف.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.88
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك