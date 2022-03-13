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العدالة العوجاء..!


د. محمد ابو النواعير ||

 

جاء في الاخبار :

(الكويت تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف اربيل وتعلن تضامنها مع العراق في كل مايتخذه من اجراءات لحفظ الامن .) !!!!

انتهى.

وأنا أسأل:

 لماذا لم تُدِن الحكومة الكويتية ومن قبلها الحكومة العراقية، وجود قواعد ومؤسسات استخباراتية اسرائيلية صهيونية على الاراضي العراقية، واتخاذها منطلقا لضرب استقرار العراق والتآمر على الجمهورية الاsلامية الجارة. ؟؟

سؤال من حقي كمواطن عراقي ان اوجهه للحكومة العراقية، ولكل مؤسسات الحكومة العراقية، بل لكل مؤسسات الضغط السياسي والاجتماعي الفاعلة الموجودة في العراق. !

اما ان هؤلاء لا يعلمون بوجود هذه المؤسسات الصهيونية التخريبية على ارض العراق، وتلك مصيبة.

وإما ان كل هؤلاء يعلمون بوجودها، وهم راضون بها فرحون بنشاطاتها، وهنا المصيبة اعظم وأطكعُ!

ملاحظة: انتم، جماعة وفلة شعار: (ايران برا برا)، اما تنتقدون كلا الطرفان، او تلقمون افواهكم العفنة بانتن انواع الحجارة.

نقطة راس سطر .

 

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