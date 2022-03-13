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يا آل سعود؛ احذروا الشيعة فهم ابطال التاريخ


  السيد محمد الطالقاني ||   مرة اخرى يقوم  النظام الوهابي بارتكاب مجزرة جديدة تضم الى سلسلة جرائمه بحق اتباع اهل البيت عليهم السلام, وذلك باعدامه ثلة من خيرة الشباب المظلومين . ان الفكر الوهابي الذي يسيطر على النظام الحاكم في السعودية هدفه نشر الافكار المتطرفة في جميع انحاء العالم, الامر الذي جعلهم ان يدعموا كل المنظمات الارهابية في العالم والتي تنشر القتل والدمار من اجل تنفيذ مطامعهم التكفيرية وارضاء الاستكبار العالمي. كما كان للسعودية دورا كبيرا  في رعاية الارهاب في العراق,  حيث جندت اشباه الرجال من ابناء قومها وتم زرعهم في العراق واستطاعت من خلال هولاء ان تؤجج الفتنة الطائفية, لكن اتباع  اهل البيت عليهم السلام الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم، أو وقعوا على الموت كانوا لهم بالمرصاد واخمدوا تلك الفتنة . إننا اليوم نطالب بالثار لدماء هولاء الأبرياء المساكين , وذلك من خلال إعدام كل السجناء السعودين الذين يتنعمون بالحرية في سجون الدولة العراقية, وياكلون من قوت أبناء هذا الشعب المظلوم . ورسالتنا الى  النظام الوهابي الإجرامي ان يتركوا شيعتنا وشانهم, وليفهموا بأن فتوى قائدنا السيستاني لازالت قائمة, ورجال المقاومة لازالوا يتربصون بكم الدوائر , وسنعيد واقعة الطف أن استدعى الأمر, فنحن امة نعشق الشهادة من أجل العقيدة والمبدأ , فاحذرونا .....
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